У деяких луцьких маршрутках оплати проїзд можна через «Приват24»





А ось питання перевезення пільгових категорій населення залишається відкритим, оскільки оплату чи фіксацію проїзду саме таких громадян у програмі не передбачили, - повідомляють



Утім, зі слів представника від перевізника, у перехідний період луцькі пільговики можуть пред’явити посвідчення водієві або ж контролеру, і таким чином отримати право на безкоштовний проїзд.



Тож, враховуючи те, що у лучан виникло чимало запитань, Інформаційне агентство Волинські Новини розпитало про нововведення у директора ТОВ ВТП «Санрайз» Миколи Лисеюка.



«Ми уклали договір із «ПриватБанком», який є державним, виготовили QR-коди і запустили систему, яка відмінно працює. Такі коди є у транспортних засобах на всіх маршрутах «Санрайзу» - 1, 2, 8, 10, 12, 16, 17, 21, 22», - розповів представник перевізника.



Зі слів Миколи Лисеюка, також на усіх маршрутах «Санрайзу» планують встановити й валідатори. Однак, на запитання – коли, відповів: «Ось як ми їх встановимо і якісно запустимо цю систему – тоді вас і запросимо».



Натомість підприємець каже, що нововведення із Луцькою міською радою не узгоджував.



«А з ким я маю радитися? З міською радою? Згідно із рішенням виконкому Луцької міської ради про введення нової системи оплати, одне одному не заважає. Аби пасажиру було зручно. Хтось карткою розрахується, а комусь зручніше і у «Приват24». Це ж державний банк, у якого відсотки нижчі, ніж у турецької компанії», - зазначив очільник «Санрайзу».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усередині салонів маршрутних таксі, що належать одному із луцьких перевізників ТОВ ВТП «Санрайз» ЛТД – наклейки із QR-кодом, за допомогою якого клієнти ПриватБанку можуть оплатити разовий проїзд за повною вартістю (6 гривень), а також придбати дитячий чи учнівський квиток, що коштує 3 гривні.А ось питання перевезення пільгових категорій населення залишається відкритим, оскільки оплату чи фіксацію проїзду саме таких громадян у програмі не передбачили, - повідомляють "Волинські Новини" Утім, зі слів представника від перевізника, у перехідний період луцькі пільговики можуть пред’явити посвідчення водієві або ж контролеру, і таким чином отримати право на безкоштовний проїзд.Тож, враховуючи те, що у лучан виникло чимало запитань, Інформаційне агентство Волинські Новини розпитало про нововведення у директора ТОВ ВТП «Санрайз»«Ми уклали договір із «ПриватБанком», який є державним, виготовили QR-коди і запустили систему, яка відмінно працює. Такі коди є у транспортних засобах на всіх маршрутах «Санрайзу» - 1, 2, 8, 10, 12, 16, 17, 21, 22», - розповів представник перевізника.Зі слів Миколи Лисеюка, також на усіх маршрутах «Санрайзу» планують встановити й валідатори. Однак, на запитання – коли, відповів: «Ось як ми їх встановимо і якісно запустимо цю систему – тоді вас і запросимо».Натомість підприємець каже, що нововведення із Луцькою міською радою не узгоджував.«А з ким я маю радитися? З міською радою? Згідно із рішенням виконкому Луцької міської ради про введення нової системи оплати, одне одному не заважає. Аби пасажиру було зручно. Хтось карткою розрахується, а комусь зручніше і у «Приват24». Це ж державний банк, у якого відсотки нижчі, ніж у турецької компанії», - зазначив очільник «Санрайзу».

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