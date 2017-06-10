Судили росіянина, який у Ковелі хотів «відмазатись» від патрульних за 100 доларів





У Ковелі на вулиці Миколи Пирогова, неподалік кафе «Полісся», наряд патрульної поліції в другій половині дня виявив автомобіль «Renault» під керуванням громадянина Російської Федерації Олександра Корастєльова, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, - повідомляє



Під час оформлення матеріалів про порушення Правил дорожнього руху, росіянин запропонував поліцейським 100 доларів США, за те, щоб вони не складали протокол. Правоохоронці попередили чоловіка з приводу його протиправних дій, але той проявив настирливість.



Відносно хабародавця поліцією було відкрито кримінальне провадження №120190301100001727 за ч. 1 ст. 369 КК України. В судовому засіданні він повністю визнав свою провину.



Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді В’ячеслава Лесика визнав Олександра Корастєльова винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.



Росіянина ще мають судити за перебування у нетверезому стані за кермом автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний за кермом росіянин «погорів» на хабарі у 100 доларів США, які дав патрульним, щоб його не притягували до адміністративної відповідальності.У Ковелі на вулиці Миколи Пирогова, неподалік кафе «Полісся», наряд патрульної поліції в другій половині дня виявив автомобіль «Renault» під керуванням громадянина Російської Федерації Олександра Корастєльова, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, - повідомляє Район.in.ua Під час оформлення матеріалів про порушення Правил дорожнього руху, росіянин запропонував поліцейським 100 доларів США, за те, щоб вони не складали протокол. Правоохоронці попередили чоловіка з приводу його протиправних дій, але той проявив настирливість.Відносно хабародавця поліцією було відкрито кримінальне провадження №120190301100001727 за ч. 1 ст. 369 КК України. В судовому засіданні він повністю визнав свою провину.Ковельський міськрайонний суд під головуванням суддвизнав Олександра Корастєльова винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.Росіянина ще мають судити за перебування у нетверезому стані за кермом автомобіля.

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