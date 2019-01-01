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Де у Луцьку не буде світла у середу, 13 листопада

Де у Луцьку не буде світла у середу, 13 листопада
У середу, 13 листопада, тимчасово припинять електропостачання на деяких вулицях Луцька.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго".

Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:

09:00-12:30 - вул. Карпенка-Карого, 9, вул. Липинського 1,3,5; вул. Сухомлинського 4а, 2;

08:30-17:00 - вул. Боженка, 34-70, 31-83; вул. Ковпака, вул. Мамсурова, 1-7, 2-6;

9:00-12:00 - вул. Гордіюк 1, 3; вул. Наливайка 2, 2а, 4;

9:00-17:00 - вул. Гнідавська, 2-16, 1-21; Гордіюк 2, 4, 4А;

11:00-14:00 - вул. Лесі Українки, 26-46; вул. Гаврилюка.

У "Волиньобленерго" просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: обленерго, світло, Луцьк, відключення
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