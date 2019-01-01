На Волині чоловік розібрав залізничні колії і поцупив деталі на продаж
Сьогодні, 15:59
На Волині впіймали чоловіка, що скоїв крадіжку із залізничних колій.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Поліцейські отримали повідомлення про те, що на 26 кілометрі залізничного перегону «Вербка-Камінь-Каширський» невідома особа викрала 3 комплекти металевих накладок, вагою близько 120 кілограм. Своїми діями зловмисник завдав збитків на 1500 гривень.
Опитавши можливих свідків і очевидців, працівники сектору кримінальної поліції встановили крадія – ним виявився 30-річний житель Камінь-Каширського району. Поліцейські з’ясували, що викрадене майно злодій мав намір продати.
Наразі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Поліцейські отримали повідомлення про те, що на 26 кілометрі залізничного перегону «Вербка-Камінь-Каширський» невідома особа викрала 3 комплекти металевих накладок, вагою близько 120 кілограм. Своїми діями зловмисник завдав збитків на 1500 гривень.
Опитавши можливих свідків і очевидців, працівники сектору кримінальної поліції встановили крадія – ним виявився 30-річний житель Камінь-Каширського району. Поліцейські з’ясували, що викрадене майно злодій мав намір продати.
Наразі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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