На Волині чоловік розібрав залізничні колії і поцупив деталі на продаж





Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.



Поліцейські отримали повідомлення про те, що на 26 кілометрі залізничного перегону «Вербка-Камінь-Каширський» невідома особа викрала 3 комплекти металевих накладок, вагою близько 120 кілограм. Своїми діями зловмисник завдав збитків на 1500 гривень.



Опитавши можливих свідків і очевидців, працівники сектору кримінальної поліції встановили крадія – ним виявився 30-річний житель Камінь-Каширського району. Поліцейські з’ясували, що викрадене майно злодій мав намір продати.



Наразі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.



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