Повідомили, коли в Україну прийде суттєве похолодання
Сьогодні, 16:12
Помітного похолодання українцям варто очікувати орієнтовно з 20 листопада.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, погоду поки визначатиме антициклон, тому у середу, 13 листопада, переважатиме суха погода, лише на крайньому заході подощить.
"Опадів хоча й не очікується, а ось вітер якраз розгуляється - будьте обережними при штормових південно-східних поривах.
Паркуйте розумно автомобілі, не лізьте високо на дах, не стійте з подружкою, яку випадково зустріли, довго під старим гіллястим деревом, краще зайдіть у найближчу кав‘ярню", - радить Діденко.
Температура повітря 13 листопада становитиме +11+15 градусів, на Півдні та Заході +14+19 градусів, в Криму до +20 градусів.
У Києві у середу буде сухо, дуже вітряно, вдень +12+14 градусів.
До кінця тижня в Україні суттєві опади не передбачаються, повітря бадьоритиме свіжістю, проте серйозних холодів поки не видно.
"Суттєвіше похолодання прийде орієнтовно з 20 листопада, якраз під Михайла", - повідомила синоптик.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, погоду поки визначатиме антициклон, тому у середу, 13 листопада, переважатиме суха погода, лише на крайньому заході подощить.
"Опадів хоча й не очікується, а ось вітер якраз розгуляється - будьте обережними при штормових південно-східних поривах.
Паркуйте розумно автомобілі, не лізьте високо на дах, не стійте з подружкою, яку випадково зустріли, довго під старим гіллястим деревом, краще зайдіть у найближчу кав‘ярню", - радить Діденко.
Температура повітря 13 листопада становитиме +11+15 градусів, на Півдні та Заході +14+19 градусів, в Криму до +20 градусів.
У Києві у середу буде сухо, дуже вітряно, вдень +12+14 градусів.
До кінця тижня в Україні суттєві опади не передбачаються, повітря бадьоритиме свіжістю, проте серйозних холодів поки не видно.
"Суттєвіше похолодання прийде орієнтовно з 20 листопада, якраз під Михайла", - повідомила синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:12