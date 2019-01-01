Повідомили, коли в Україну прийде суттєве похолодання

Помітного похолодання українцям варто очікувати орієнтовно з 20 листопада.Про це повідомила синоптикЗа її словами, погоду поки визначатиме антициклон, тому у середу, 13 листопада, переважатиме суха погода, лише на крайньому заході подощить."Опадів хоча й не очікується, а ось вітер якраз розгуляється - будьте обережними при штормових південно-східних поривах.Паркуйте розумно автомобілі, не лізьте високо на дах, не стійте з подружкою, яку випадково зустріли, довго під старим гіллястим деревом, краще зайдіть у найближчу кав‘ярню", - радить Діденко.Температура повітря 13 листопада становитиме +11+15 градусів, на Півдні та Заході +14+19 градусів, в Криму до +20 градусів.У Києві у середу буде сухо, дуже вітряно, вдень +12+14 градусів.До кінця тижня в Україні суттєві опади не передбачаються, повітря бадьоритиме свіжістю, проте серйозних холодів поки не видно."Суттєвіше похолодання прийде орієнтовно з 20 листопада, якраз під Михайла", - повідомила синоптик.