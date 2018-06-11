У місті на Волині може зрости вартість води

«Ковельводоканал» планує підвищити тарифи на воду в 2020 році.Про це йдеться на сайті підприємства.Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал» звернулося до виконавчого комітету міської ради із заявою та розрахунковими матеріалами для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік.Чинні на сьогодні тарифи є збитковими і не відшкодовують фактично понесені витрати, стверджують на підприємстві. Так, збитки від основної діяльності станом на 01.10.2019 року становлять - 1332,709 тисячі гривень.Згідно з проведеними відповідно до законодавства розрахунків, плановані на 2020 рік тарифи хочуть встановити:- на централізоване водопостачання — 8,54 грн (без ПДВ);- на централізоване водовідведення — 13,096 грн (без ПДВ);Ріст тарифів в середньому становить 22%.