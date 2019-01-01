У селі на Волині горіла господарча споруда





Інформація рятувальникам надійшло близько 18:30 години 10 листопада, - повідомив Сергій Свищук, головний інспектор Любешівського РС УДСНС, передає



Гасили приватну господарську споруду чималого розміру – 42х18 м (колишній колгоспний свинарник). Вогонь пошкодив шиферну покрівлю на площі 8 м куб., дерев’яне перекриття та 2 м куб. дров, які зберігалися поруч із цією будівлею.



Причину загорання встановлюють, матеріали передані до відділення поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лобна Любешівського району горіла господарська споруда. На ліквідацію пожежі виїжджали два підрозділи – МПО села Залізниця та 12 ДПРЧ Любешів.Інформація рятувальникам надійшло близько 18:30 години 10 листопада, - повідомив, головний інспектор Любешівського РС УДСНС, передає "Нове життя" Гасили приватну господарську споруду чималого розміру – 42х18 м (колишній колгоспний свинарник). Вогонь пошкодив шиферну покрівлю на площі 8 м куб., дерев’яне перекриття та 2 м куб. дров, які зберігалися поруч із цією будівлею.Причину загорання встановлюють, матеріали передані до відділення поліції.

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