вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині горіла господарча споруда

У селі на Волині горіла господарча споруда
У селі Лобна Любешівського району горіла господарська споруда. На ліквідацію пожежі виїжджали два підрозділи – МПО села Залізниця та 12 ДПРЧ Любешів.

Інформація рятувальникам надійшло близько 18:30 години 10 листопада, - повідомив Сергій Свищук, головний інспектор Любешівського РС УДСНС, передає "Нове життя".

Гасили приватну господарську споруду чималого розміру – 42х18 м (колишній колгоспний свинарник). Вогонь пошкодив шиферну покрівлю на площі 8 м куб., дерев’яне перекриття та 2 м куб. дров, які зберігалися поруч із цією будівлею.

Причину загорання встановлюють, матеріали передані до відділення поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Любешівський район, господарська будівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Волині видворили грузинів-порушників
Сьогодні, 17:10
У Луцьку судили чоловіка, який п'яним вдерся у чужий будинок
Сьогодні, 17:00
У селі на Волині горіла господарча споруда
Сьогодні, 16:52
У місті на Волині може зрости вартість води
Сьогодні, 16:40
Пішов з дому майже три місяці тому: на Волині зник 23-річний хлопець
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля У селі на Волині через коротке замикання електромережі горіла будівля
04 жовтень, 20:39
У Любешівському районі загорання сухої трави гасили 3 години У Любешівському районі загорання сухої трави гасили 3 години
05 листопад, 18:49
У Любешівському районі горів будинок: виїжджали два спецавто У Любешівському районі горів будинок: виїжджали два спецавто
28 жовтень, 17:22
У волинському селі – дві пожежі У волинському селі – дві пожежі
26 липень, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі прикордонники впіймали винахідливих контрабандистів цигарок та горілки
Сьогодні, 17:52
 0
Осіння перевірка доріг: найгірші відрізки автошляхів на Волині
Сьогодні, 17:45
 0
Як мережа «АТБ» впливає на розвиток інфраструктури Волині*
Сьогодні, 17:35
 0
Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, шукають вже п'ятий день
Сьогодні, 17:30
 0
У Старому місті у Луцьку встановили незаконні знаки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿