У селі на Волині горіла господарча споруда
Сьогодні, 16:52
У селі Лобна Любешівського району горіла господарська споруда. На ліквідацію пожежі виїжджали два підрозділи – МПО села Залізниця та 12 ДПРЧ Любешів.
Інформація рятувальникам надійшло близько 18:30 години 10 листопада, - повідомив Сергій Свищук, головний інспектор Любешівського РС УДСНС, передає "Нове життя".
Гасили приватну господарську споруду чималого розміру – 42х18 м (колишній колгоспний свинарник). Вогонь пошкодив шиферну покрівлю на площі 8 м куб., дерев’яне перекриття та 2 м куб. дров, які зберігалися поруч із цією будівлею.
Причину загорання встановлюють, матеріали передані до відділення поліції.
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Інформація рятувальникам надійшло близько 18:30 години 10 листопада, - повідомив Сергій Свищук, головний інспектор Любешівського РС УДСНС, передає "Нове життя".
Гасили приватну господарську споруду чималого розміру – 42х18 м (колишній колгоспний свинарник). Вогонь пошкодив шиферну покрівлю на площі 8 м куб., дерев’яне перекриття та 2 м куб. дров, які зберігалися поруч із цією будівлею.
Причину загорання встановлюють, матеріали передані до відділення поліції.
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