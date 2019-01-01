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З Волині видворили грузинів-порушників

З Волині видворили грузинів-порушників
Затриманих напередодні громадян Грузії волинські міграційники примусово видворили за межі України.

Про це інформує Міграційна служба Волинської області у Facebook.

Так, іноземців доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль на авіарейс "Київ-Тбілісі".

За неодноразові порушення законодавства України мігрантам заборонили в'їзд до країни терміном на 5 років.

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Теги: порушення, міграційна служба
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