З Волині видворили грузинів-порушників
Сьогодні, 17:10
Затриманих напередодні громадян Грузії волинські міграційники примусово видворили за межі України.
Про це інформує Міграційна служба Волинської області у Facebook.
Так, іноземців доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль на авіарейс "Київ-Тбілісі".
За неодноразові порушення законодавства України мігрантам заборонили в'їзд до країни терміном на 5 років.
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Про це інформує Міграційна служба Волинської області у Facebook.
Так, іноземців доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль на авіарейс "Київ-Тбілісі".
За неодноразові порушення законодавства України мігрантам заборонили в'їзд до країни терміном на 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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