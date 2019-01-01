З Волині видворили грузинів-порушників





Про це інформує Міграційна служба Волинської області у Facebook.



Так, іноземців доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль на авіарейс "Київ-Тбілісі".



За неодноразові порушення законодавства України мігрантам заборонили в'їзд до країни терміном на 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затриманих напередодні громадян Грузії волинські міграційники примусово видворили за межі України.Про це інформує Міграційна служба Волинської області у Facebook.Так, іноземців доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль на авіарейс "Київ-Тбілісі".За неодноразові порушення законодавства України мігрантам заборонили в'їзд до країни терміном на 5 років.

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