Шукають людей, які бачили, як невідомий порізав хлопця на зупинці у Луцьку

Шукають людей, які 30 жовтня стали свідками інциденту, під час якого невідомий порізав 20-річного хлопця.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, 30 жовтня приблизно о 22 годині на зупинці громадського транспорту поблизу гіпермаркету «Там-Там» у Луцьку невідомий вдарив ножем 20-річного місцевого жителя. Потерпілого госпіталізували. Зловмисник із місця пригоди втік.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження правоохоронці просять усіх очевидців події, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу, звернутися у Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вулиця Грибоєдова, 2, або зателефонувати за номером +380982440605 чи «102».