У Старому місті у Луцьку встановили незаконні знаки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Зупинку заборонено. Вісім таких знаків встановили у Старій частині Луцька на п’ятьох вулицях: Глушець, Галшки Гулевичівни, Сенаторки Левчанівської, Ковельської і Замкової.
Згодом виявилось, що вони – незаконні. А значить і виписані штрафи такі ж, - повідомляє "12 канал".
З’явились знаки 7 листопада, у четвер. Вже у п’ятницю водіїв, які лишили свій транспорт вздовж дорожньої смуги, почали штрафувати.
Патрульні поліцейські помітили у встановленні цих знаків порушення закону. Адже з ними це ніяким чином не погодили.
Поліцейські передали муніципалам вимогу про те, аби знаки демонтували. Поки що знаки на своїх місцях. Проте один, розміщений при в’їзді в Центральний ринок, – пофарбований в біле. В Департаменті муніципальної варти цю ситуацію поки не коментують.
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Згодом виявилось, що вони – незаконні. А значить і виписані штрафи такі ж, - повідомляє "12 канал".
З’явились знаки 7 листопада, у четвер. Вже у п’ятницю водіїв, які лишили свій транспорт вздовж дорожньої смуги, почали штрафувати.
Патрульні поліцейські помітили у встановленні цих знаків порушення закону. Адже з ними це ніяким чином не погодили.
Поліцейські передали муніципалам вимогу про те, аби знаки демонтували. Поки що знаки на своїх місцях. Проте один, розміщений при в’їзді в Центральний ринок, – пофарбований в біле. В Департаменті муніципальної варти цю ситуацію поки не коментують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А біля ЦНАПу знаки встановлені законно?
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