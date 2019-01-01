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У Старому місті у Луцьку встановили незаконні знаки. ВІДЕО

У Старому місті у Луцьку встановили незаконні знаки. ВІДЕО
Зупинку заборонено. Вісім таких знаків встановили у Старій частині Луцька на п’ятьох вулицях: Глушець, Галшки Гулевичівни, Сенаторки Левчанівської, Ковельської і Замкової.

Згодом виявилось, що вони – незаконні. А значить і виписані штрафи такі ж, - повідомляє "12 канал".

З’явились знаки 7 листопада, у четвер. Вже у п’ятницю водіїв, які лишили свій транспорт вздовж дорожньої смуги, почали штрафувати.

Патрульні поліцейські помітили у встановленні цих знаків порушення закону. Адже з ними це ніяким чином не погодили.

Поліцейські передали муніципалам вимогу про те, аби знаки демонтували. Поки що знаки на своїх місцях. Проте один, розміщений при в’їзді в Центральний ринок, – пофарбований в біле. В Департаменті муніципальної варти цю ситуацію поки не коментують.


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Теги: незаконні знаки, Старе місто
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Коментарі 1
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А біля ЦНАПу знаки встановлені законно?
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