вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі прикордонники впіймали винахідливих контрабандистів цигарок та горілки

Луцькі прикордонники впіймали винахідливих контрабандистів цигарок та горілки
Два правопорушення, що пов’язані з незаконним переміщенням через кордон курива, виявили прикордонники Луцького загону.

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.

Так, 11 листопада ввечері неподалік українсько-білоруського кордону, в ході реалізації оперативної інформації, військовослужбовці відділу «Світязь» помітили легковий автомобіль, який прямував із Білорусі. Транспортний засіб розвернувся і зупинився на кілька секунд поблизу кордону на території України. Невідомі особи з автомобіля швидко викинули пакунки та відразу прослідували на територію сусідньої країни.

В ході перевірки місцевості правоохоронці виявили два пакунки та сумку з тютюновими виробами в кількості 1500 пачок сигарет і дві коробки з горілкою «Серебрянний руднік». Виявлений товар буде передали до фіскальної служби.
Луцькі прикордонники впіймали винахідливих контрабандистів цигарок та горілки

А через пункт пропуску «Доманове» чоловік вирішив пронести куриво просто на собі. Для цього він обмотав навколо свого тіла кілька десятків пачок цигарок, сподіваючись на те, що під курткою їх ніхто не помітить. Під час огляду за допомогою засобів перевірки правоохоронці виявили прихований товар у кількості 90 пачок та передали представникам митниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі прикордонники впіймали винахідливих контрабандистів цигарок та горілки
Сьогодні, 17:52
Осіння перевірка доріг: найгірші відрізки автошляхів на Волині
Сьогодні, 17:45
Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, шукають вже п'ятий день
Сьогодні, 17:30
У Старому місті у Луцьку встановили незаконні знаки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Шукають людей, які бачили, як невідомий порізав хлопця на зупинці у Луцьку
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО
11 листопад, 13:59
На Волинь з Білорусі у вікні туалету поїзда намагалися завезти контрабанду На Волинь з Білорусі у вікні туалету поїзда намагалися завезти контрабанду
08 листопад, 16:38
На Волині затримали партію цигарок, яку контрабандисти хотіли потягом переправити до Польщі На Волині затримали партію цигарок, яку контрабандисти хотіли потягом переправити до Польщі
14 жовтень, 23:30
У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО У Ковелі затримали авто з величезною кількістю цигарок, які мали везти до Польщі. ВІДЕО
12 жовтень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі прикордонники впіймали винахідливих контрабандистів цигарок та горілки
Сьогодні, 17:52
 0
Осіння перевірка доріг: найгірші відрізки автошляхів на Волині
Сьогодні, 17:45
 0
Як мережа «АТБ» впливає на розвиток інфраструктури Волині*
Сьогодні, 17:35
 0
Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, шукають вже п'ятий день
Сьогодні, 17:30
 0
У Старому місті у Луцьку встановили незаконні знаки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿