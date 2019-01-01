Луцькі прикордонники впіймали винахідливих контрабандистів цигарок та горілки

Два правопорушення, що пов’язані з незаконним переміщенням через кордон курива, виявили прикордонники Луцького загону.Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.Так, 11 листопада ввечері неподалік українсько-білоруського кордону, в ході реалізації оперативної інформації, військовослужбовці відділу «Світязь» помітили легковий автомобіль, який прямував із Білорусі. Транспортний засіб розвернувся і зупинився на кілька секунд поблизу кордону на території України. Невідомі особи з автомобіля швидко викинули пакунки та відразу прослідували на територію сусідньої країни.В ході перевірки місцевості правоохоронці виявили два пакунки та сумку з тютюновими виробами в кількості 1500 пачок сигарет і дві коробки з горілкою «Серебрянний руднік». Виявлений товар буде передали до фіскальної служби.А через пункт пропуску «Доманове» чоловік вирішив пронести куриво просто на собі. Для цього він обмотав навколо свого тіла кілька десятків пачок цигарок, сподіваючись на те, що під курткою їх ніхто не помітить. Під час огляду за допомогою засобів перевірки правоохоронці виявили прихований товар у кількості 90 пачок та передали представникам митниці.