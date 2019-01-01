Знайшли в лісі пляшку з «вином»: нові подробиці отруєння двох волинян та їхнього 7-місячного малюка. ВІДЕО





Попередньо відомо, що чоловік ходив по гриби, у лісі знайшов пляшку з рідиною, схожою на вино, приніс додому та розпив із дружиною, - повідомляє



Нагадаємо, непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав 7-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили.



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Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.



У поліції справу кваліфікують, як нещасний випадок.



Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута.



Завідувач відділення детоксикації Луцької міської лікарні Ігор Гордійчук розповів, що стан жінки покращився, вона зараз у свідомості. Діагноз - отруєння невідомою речовиною важкого ступеня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні , за життя його дружини борються медики, у лікарні також їхній 7-місячний малюк.Попередньо відомо, що чоловік ходив по гриби, у лісі знайшов пляшку з рідиною, схожою на вино, приніс додому та розпив із дружиною, - повідомляє ТСН. Нагадаємо, непритомнихзнайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав 7-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили.Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.У поліції справу кваліфікують, як нещасний випадок.Зі слів матері потерпілої, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута.Завідувач відділення детоксикації Луцької міської лікарнірозповів, що стан жінки покращився, вона зараз у свідомості. Діагноз - отруєння невідомою речовиною важкого ступеня.

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