Знайшли в лісі пляшку з «вином»: нові подробиці отруєння двох волинян та їхнього 7-місячного малюка. ВІДЕО
Сьогодні, 18:09
У селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики, у лікарні також їхній 7-місячний малюк.
Попередньо відомо, що чоловік ходив по гриби, у лісі знайшов пляшку з рідиною, схожою на вино, приніс додому та розпив із дружиною, - повідомляє ТСН.
Нагадаємо, непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав 7-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.
У поліції справу кваліфікують, як нещасний випадок.
Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута.
Завідувач відділення детоксикації Луцької міської лікарні Ігор Гордійчук розповів, що стан жінки покращився, вона зараз у свідомості. Діагноз - отруєння невідомою речовиною важкого ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Попередньо відомо, що чоловік ходив по гриби, у лісі знайшов пляшку з рідиною, схожою на вино, приніс додому та розпив із дружиною, - повідомляє ТСН.
Нагадаємо, непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав 7-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.
У поліції справу кваліфікують, як нещасний випадок.
Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута.
Завідувач відділення детоксикації Луцької міської лікарні Ігор Гордійчук розповів, що стан жінки покращився, вона зараз у свідомості. Діагноз - отруєння невідомою речовиною важкого ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком вантажівка збила на смерть велосипедиста
Сьогодні, 18:15
Знайшли в лісі пляшку з «вином»: нові подробиці отруєння двох волинян та їхнього 7-місячного малюка. ВІДЕО
Сьогодні, 18:09
Осіння перевірка доріг: найгірші відрізки автошляхів на Волині
Сьогодні, 17:45