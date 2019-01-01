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Знайшли в лісі пляшку з «вином»: нові подробиці отруєння двох волинян та їхнього 7-місячного малюка. ВІДЕО

Знайшли в лісі пляшку з «вином»: нові подробиці отруєння двох волинян та їхнього 7-місячного малюка. ВІДЕО
У селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики, у лікарні також їхній 7-місячний малюк.

Попередньо відомо, що чоловік ходив по гриби, у лісі знайшов пляшку з рідиною, схожою на вино, приніс додому та розпив із дружиною, - повідомляє ТСН.

Нагадаємо, непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав 7-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили.

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Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.

У поліції справу кваліфікують, як нещасний випадок.

Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута.

Завідувач відділення детоксикації Луцької міської лікарні Ігор Гордійчук розповів, що стан жінки покращився, вона зараз у свідомості. Діагноз - отруєння невідомою речовиною важкого ступеня.


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Теги: отруєння, Волинь, нові деталі
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