Під Луцьком вантажівка збила на смерть велосипедиста





Як Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, інцидент трапився 12 листопада близько 17 години 30 хвилин.



Зі слів очевидців, навпроти МРЕО водій вантажівки здійснив наїзд на велосипедиста. У результаті чоловік загинув.



Деталі та подробиці аварії згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув велосипедист, сталася у селі Струмівка поблизу Луцька.Як повідомили очевидці, інцидент трапився 12 листопада близько 17 години 30 хвилин.Зі слів очевидців, навпроти МРЕО водій вантажівки здійснив наїзд на велосипедиста. У результаті чоловік загинув.Деталі та подробиці аварії згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію