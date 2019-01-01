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Під Луцьком вантажівка збила на смерть велосипедиста

Під Луцьком вантажівка збила на смерть велосипедиста
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув велосипедист, сталася у селі Струмівка поблизу Луцька.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, інцидент трапився 12 листопада близько 17 години 30 хвилин.

Зі слів очевидців, навпроти МРЕО водій вантажівки здійснив наїзд на велосипедиста. У результаті чоловік загинув.

Деталі та подробиці аварії згодом.

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Теги: вантажівка, велосипедист, смерть
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