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На Волині призначили тимчасового виконувача обов'язків Держгеокадастру

На Волині призначили тимчасового виконувача обов'язків Держгеокадастру
Ростислава Корзуна призначили виконувачем обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Про це Суспільному розповіла головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управління Ірина Островська-Коц.

Вона каже, що Ростислав Корзун, призначений на посаду з 11 листопада 2019 року строком на 30 днів.

«Ростислав Корзун є заступником начальника Головного управління Держеокадрастру у Рівненській області. Нині на нього поклали нові обов’язки. Після 30 днів він повернеться до роботи в сусідній області», - говорить Ірина Островська-Коц.

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Теги: Держгеокадастр, тимчасовий виконувач, Волинь
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