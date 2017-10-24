На Волині призначили тимчасового виконувача обов'язків Держгеокадастру





Про це Ірина Островська-Коц.



Вона каже, що Ростислав Корзун, призначений на посаду з 11 листопада 2019 року строком на 30 днів.



«Ростислав Корзун є заступником начальника Головного управління Держеокадрастру у Рівненській області. Нині на нього поклали нові обов’язки. Після 30 днів він повернеться до роботи в сусідній області», - говорить Ірина Островська-Коц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ростислава Корзуна призначили виконувачем обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Про це Суспільному розповіла головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управлінняВона каже, що Ростислав Корзун, призначений на посаду з 11 листопада 2019 року строком на 30 днів.«Ростислав Корзун є заступником начальника Головного управління Держеокадрастру у Рівненській області. Нині на нього поклали нові обов’язки. Після 30 днів він повернеться до роботи в сусідній області», - говорить Ірина Островська-Коц.

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