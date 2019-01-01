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13 листопада на Волині: гортаючи календар

13 листопада на Волині: гортаючи календар
13 листопада день народження у журналіста Вадима Панафідіна (на фото).

Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк та народний депутат України 7-го скликання Валерій Черняков.

За православним календарем 13 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Сава, Сергій, Степан, Федір і Яків.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

13 листопада 1905 року народився український митець — графік Ніл Хасевич. У роки Другої світової війни входив до загону УПА «Північ», що діяв на Волині. Загинув 4 березня 1952 року в бою із загоном НКВД на Рівненщині. Роботи Ніла Хасевича є у зібранні Волинського краєзнавчого музею.

13 листопада 1992 року зареєстрована Волинська Духовна Семінарія УПЦ КП.

У 1999 році у Луцьку створили Асоціацію Захисту Прав Молоді Волині.

А в 2008-му «народилася» Ліга КВН «Волинь».

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