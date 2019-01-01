13 листопада на Волині: гортаючи календар

13 листопада день народження у журналіста(на фото).Також сьогодні відзначають день народження волинський художникта народний депутат України 7-го скликанняЗа православним календарем 13 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Сава, Сергій, Степан, Федір і Яків.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.13 листопада 1905 року народився український митець — графік Ніл Хасевич. У роки Другої світової війни входив до загону УПА «Північ», що діяв на Волині. Загинув 4 березня 1952 року в бою із загоном НКВД на Рівненщині. Роботи Ніла Хасевича є у зібранні Волинського краєзнавчого музею.13 листопада 1992 року зареєстрована Волинська Духовна Семінарія УПЦ КП.У 1999 році у Луцьку створили Асоціацію Захисту Прав Молоді Волині.А в 2008-му «народилася» Ліга КВН «Волинь».