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У США робота волинського художника пішла з молотка за 13 тисяч доларів

У США робота волинського художника пішла з молотка за 13 тисяч доларів
Картину волинського художника продали в США за 13 тисяч доларів.

Роботу Едуарда Бєльського продали на виставці в Чикаго, - пише "Волинь-нова".

Ім’я вихідця з Волині, який нині живе і працює в Словенії, добре відоме у мистецькому світі. Бєльський є визнаним художником, чиї роботи популярні серед колекціонерів, галеристів та знавців сучасного живопису. Не раз його твори виставляли і в луцькій галереї OBRAZ & GRABOVETSKA.

Едуард Бєльський має більше 20 персональних виставок в Австрії, Чехії, Франції, США, Німеччині та Швеції. Він брав участь у багатьох художніх фестивалях: Art Ireland, Art Geneva, Art Stuttgart, Art Vienna, Art Zurich International, Affordable Art Fair у Лондоні, Нью-Йорку, Брюсселі й Амстердамі, Salon Des Independantes у Парижі.

Нині його полотна експонуються в галереях більшості європейських країн та США. Деякі виставлені на Волині. Нещодавно твори Бєльського представили на виставці-продажу в Чикаго, де були роботи чотирьох іноземних художників та 20 українських митців. Одну з картин Бєльського, написану цього року під назвою «200/100. В небо», було продано за 13 тисяч доларів.

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Теги: Едуард Бєльський, Волинь, мистецтво
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