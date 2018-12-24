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У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО
В обласному центрі Волині водій вантажівки, щоб уникнути покарання, пропонував хабар працівникам патрульної поліції.

За дачу неправомірної вигоди патрульному водієві загрожує кримінальна відповідальність, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

Сьогодні, 12 листопада, патрульні побачили водія DAF на вулиці Окружній у Луцьку. Чоловік проїхав на заборонний сигнал світлофора, грубо порушивши ПДР.

Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки сильного сп’яніння. Це підтвердила й перевірка – 2, 46 проміле, що в 12 разів перевищило допустиму норму.
У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО


Аби уникнути адміністративної відповідальності, керманич запропонував інспекторам Володимиру Фарамцю та Івану Алексюку неправомірну вигоду - 600, 700, 800, 900, а потім 1000 гривень. Патрульні відмовились і попередили його про кримінальну відповідальність. Однак це не вплинуло, тож для належної фіксації порушення викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: хабар, поліція, Луцьк
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