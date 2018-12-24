У Луцьку п`яний водій фури хотів «порішати» з патрульними. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
В обласному центрі Волині водій вантажівки, щоб уникнути покарання, пропонував хабар працівникам патрульної поліції.
За дачу неправомірної вигоди патрульному водієві загрожує кримінальна відповідальність, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
Сьогодні, 12 листопада, патрульні побачили водія DAF на вулиці Окружній у Луцьку. Чоловік проїхав на заборонний сигнал світлофора, грубо порушивши ПДР.
Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки сильного сп’яніння. Це підтвердила й перевірка – 2, 46 проміле, що в 12 разів перевищило допустиму норму.
Аби уникнути адміністративної відповідальності, керманич запропонував інспекторам Володимиру Фарамцю та Івану Алексюку неправомірну вигоду - 600, 700, 800, 900, а потім 1000 гривень. Патрульні відмовились і попередили його про кримінальну відповідальність. Однак це не вплинуло, тож для належної фіксації порушення викликали слідчо-оперативну групу.
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За дачу неправомірної вигоди патрульному водієві загрожує кримінальна відповідальність, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
Сьогодні, 12 листопада, патрульні побачили водія DAF на вулиці Окружній у Луцьку. Чоловік проїхав на заборонний сигнал світлофора, грубо порушивши ПДР.
Під час спілкування поліцейські виявили у чоловіка ознаки сильного сп’яніння. Це підтвердила й перевірка – 2, 46 проміле, що в 12 разів перевищило допустиму норму.
Аби уникнути адміністративної відповідальності, керманич запропонував інспекторам Володимиру Фарамцю та Івану Алексюку неправомірну вигоду - 600, 700, 800, 900, а потім 1000 гривень. Патрульні відмовились і попередили його про кримінальну відповідальність. Однак це не вплинуло, тож для належної фіксації порушення викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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