Вятрович замінить Ірину Луценко у Верховній Раді
12 листопад, 23:34
Екскерівник Українського інституту національної пам’яті Володимир Вятрович розповів, що йде у Верховну Раду та пояснив мету своєї діяльності там.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувались між собою українською, не нехтучи іноземими мовами, знали б нашу історію, неспотворену з-за кордону та з впевненістю дивилися у своє майбутнє, незатьмарене ані війною, ані здачею країни", - написав Вятрович.
Він запевнив, що не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів.
"Йду, щоб будувати український світ і зупиняти "русскій мір", - підкреслив Вятрович.
Сьогодні, 12 листопада, Верховна Рада України позбавила повноважень нардепа Ірину Луценко.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувались між собою українською, не нехтучи іноземими мовами, знали б нашу історію, неспотворену з-за кордону та з впевненістю дивилися у своє майбутнє, незатьмарене ані війною, ані здачею країни", - написав Вятрович.
Він запевнив, що не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів.
"Йду, щоб будувати український світ і зупиняти "русскій мір", - підкреслив Вятрович.
Сьогодні, 12 листопада, Верховна Рада України позбавила повноважень нардепа Ірину Луценко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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