Вятрович замінить Ірину Луценко у Верховній Раді

Екскерівник Українського інституту національної пам’ятірозповів, що йде у Верховну Раду та пояснив мету своєї діяльності там.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувались між собою українською, не нехтучи іноземими мовами, знали б нашу історію, неспотворену з-за кордону та з впевненістю дивилися у своє майбутнє, незатьмарене ані війною, ані здачею країни", - написав Вятрович.Він запевнив, що не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів."Йду, щоб будувати український світ і зупиняти "русскій мір", - підкреслив Вятрович.Сьогодні, 12 листопада, Верховна Рада України позбавила повноважень нардепа