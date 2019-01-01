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За фальсифікацію ліків в Україні каратимуть довічним ув`язненням

За фальсифікацію ліків в Україні каратимуть довічним ув`язненням
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за фальсифікацію ліків аж до довічного ув`язнення.

Підтримали законопроєкт 1152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів" 363 нардепи, -
повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає зміни в ст. 321-1 КК України щодо додаткових кваліфікуючих ознак і підвищення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

Пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут свідомо фальсифікованих ліків.

Ті самі дії, вчинені повторно або за змовою групою осіб, або службовою особою, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою масштабного поширення (через інтернет) або у великих розмірах - від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Ці ж дії, якщо вони спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

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Теги: ліки, Верховна Рада, закон
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