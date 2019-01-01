Підбори, джемпери і капелюхи: в ЗСУ протестували жіночу форму одягу

У Збройних силах України завершилося тестування жіночої повсякденної форми одягу.Новинки жіночого військового гардероба: сорочку, джемпер, штани, краватку, взуття чотирьох моделей, новий капелюх - упродовж місяця носили жінки-військові зв’язківці, - пише УНІАН."На відмінну від попереднього тестування зразків одностроїв, нові зразки більше потішили. По-перше, взуття, особисто для мене - зручне. Ходити на таких підборах і зі шнурівкою одне задоволення. Вони гарно фіксують ногу і дають можливість робити впевненні кроки як під час вільної ходьби, так і під час урочистої. Як на мене, всі елементи одягу продумані саме для жінки. Проте жодна із сорочок мені не підійшла, я маю таку особливість, як широкі плечі, вважаю, що цей нюанс потрібно врахувати фахівцям із розроблення виробів", - розповіла одна з офіцерів.За словами начальника управління розробки речового майна ГУ РСМЗ ЗСУ підполковника Віталія Рябова, взуття стало найбільшою проблемою. Різній віковій групі подобаються різні моделі: молодші просять високі підбори, старші ж навпаки. А з приводу висоти підйому - взагалі окрема тема, у кожної свої вимоги через фізіологічні властивості стопи.До речі, висота підборів взуття від 5 до 7 см. Фахівці кажуть, найімовірніше, зупиняться на двох варіантах жіночих туфель. Щодо штанів, джемпера, краватки та нового капелюха - тут без зауважень, жінки задоволені вдосконаленнями цих зразків.У штанах завдяки виточкам ззаду тепер немає кишень, вони підкреслюють жіночу фігуру, стали трішки звуженими. Однак дехто завважує, що кишені все ж потрібні, бо мають звичку щось туди покласти. Жіноча краватка, на думку багатьох, так само, як і чоловіча, надає стриманості військового образу. Розробники подбали про те, щоб цей виріб був суто жіночим. Маленькою цікавинкою тут буде тризуб замість ґудзика у центрі, що нагадуватиме защіпку, яку носять чоловіки.Пропозицію на затвердження щодо змін зразків військового одягу вже подали. Близько десяти зразків таких головних уборів підбирали наші фахівці, досліджуючи військову форму країн-членів НАТО. За словами офіцера, деякі елементи зменшували, а деякі збільшували у розмірах. Додавали різний матеріал від картону до пластику. Словом, модифікували, як могли. Так і з’явився цей симбіоз ідей.До речі, для старшого офіцерського складу капелюх планують оздобити вишитими дубовими листями золотавого кольору. А для сержантського складу - шкіряними елементами. Усі зауваження та пропозиції жінок-військовослужбовців, які тестували нові зразки одностроїв, вивчать і проаналізують. До кінця року заплановано розробити технічні специфікації цих предметів, щоб уже із січня 2020 року можна було їх закуповувати.