Українців попередили про можливі помилки з виплатою субсидій за новими правилами

Міністерство соціальної політики попередило про можливі помилки з виплатою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг після введення нових правил - з листопада українці отримуватимуть платіжки без урахування пільг і субсидій.В разі помилки суму пільги донарахують наступного місяця, - повідомляє УНІАН."З огляду на те, що відповідний механізм вводиться вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року", - йдеться в повідомленні міністерства соцполітики.У разі помилки міністерство рекомендує звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання та уточнити інформацію. Суму пільги за жовтень у такому випадку буде донараховано наступного місяця.Як відомо, з листопада українці почнуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу без урахування пільг і субсидій, що пов'язано з початком другого етапу монетизації субсидій.Тепер перерахунок проводитимуть органи соціального захисту населення, а не підприємства комунальної сфери.