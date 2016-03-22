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Українців попередили про можливі помилки з виплатою субсидій за новими правилами

Українців попередили про можливі помилки з виплатою субсидій за новими правилами
Міністерство соціальної політики попередило про можливі помилки з виплатою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг після введення нових правил - з листопада українці отримуватимуть платіжки без урахування пільг і субсидій.

В разі помилки суму пільги донарахують наступного місяця, - повідомляє УНІАН.

"З огляду на те, що відповідний механізм вводиться вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року", - йдеться в повідомленні міністерства соцполітики.

У разі помилки міністерство рекомендує звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання та уточнити інформацію. Суму пільги за жовтень у такому випадку буде донараховано наступного місяця.

Як відомо, з листопада українці почнуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу без урахування пільг і субсидій, що пов'язано з початком другого етапу монетизації субсидій.

Тепер перерахунок проводитимуть органи соціального захисту населення, а не підприємства комунальної сфери.

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Теги: субсидія, Україна
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