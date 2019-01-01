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Facebook таємно вмикає камеру смартфона, коли користувач дивиться стрічку новин

Facebook таємно вмикає камеру смартфона, коли користувач дивиться стрічку новин
Користувачі соцмережі Facebook зауважили дивну поведінку додатка для iOS. Під час перегляду стрічки новин на iPhone додаток вмикає фронтальну камеру.

При чому фронталку додаток вмикає таємно, без відома користувача, - повідомляє Техно24.

На це звернув увагу дизайнер Джошуа Меддукс. Про це він поскаржився на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. Щоправда, Меддукс припускає, що це помилка, а не секретна операція зі стеження за користувачами.

Також дизайнер додав, що виявив таку ж проблему на п'яти iPhone зі встановленою версією операційної системи iOS 13.2.2. При цьому на смартфонах, що працюють на iOS 12, такої проблеми не було. Окрім того, не поміти проблеми і на пристроях, що працюють на iOS 13.1.3.

Щоправда, один із коментаторів з iPhone 7 Plus зумів показати проблему на iOS 12.4.1.

Поки у компанії ніяк не відреагували на цю проблему. Тож коли її виправлять, поки не відомо. Користувачам iPhone ми рекомендуємо не давати згоду на доступ до камери, при встановленні додатку Facebook.

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Теги: iPhone, Facebook
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