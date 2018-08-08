Керманич «Волині» став найкращим тренером туру Першої ліги
Сьогодні, 05:21
Головний тренер «Волині» Андрій Тлумак став найкращим тренером 17 туру Першої ліги.
Цю нагороду очільнику «Волині» вдалося отримати завдяки перемозі лучан на винниківським «Рухом» (3:2), - повідомляє прес-служба «хрестносців».
Роботу Андрія Тлумака оцінювали за 5-ма критеріями: номінальний результат команди, труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій
Так, тренер "Волині" отримав такі оцінки від експертів:
Номінальний результат команди – 5
(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)
Складність цього протистояння полягала в багатьох факторах: це і турнірна важливість, і гарна форма обох команд, і наявність кадрових перетинів і принциповість попередніх протистоянь. До всього, матч ще й відкривав для гостей шанс на лідерство, для господарів – на потрапляння в трійку найкращих. Це був, без жодних знижок і умовностей, центровий матч тижня в лізі.
Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 5
(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)
У гостей були втрати – не могли зіграти через травми досвідчені півзахисники Каленчук і Мартинюк, але, загалом, середня лінія «Руху» укомплектована дуже добре, до того ж, не так давно була дозаявка. А от «Волинь» опинилася в дуже складній кадровій ситуації. Дискваліфікації та травми позбавили лучан основного воротаря Неділька, захисників Сімініна, Болденкова та Цюпу, форварда Пономаря.
Майстерність в роботі з кадрами – 4
(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)
Чотири зміни в стартовому складі провели лучани, якщо порівняти з попереднім матчем – виграним вдома в «Авангарду» (2:1). Замість Сімініна, Болденкова, Цюпи та Карпенка вийшли Ульянов, Курко, Климець та Хагназарі. Це були не просто рокіровки за позиціями, вони призвели для повного перезавантаження захисту та зміни тактичної схеми. До слова, відразу кілька гравців (як Горопевшек, Рябов, Кожанов) змінили своє розташування на полі. У волинян це награні коректування, які можуть проходити навіть по ходу матчу.
Тренерська майстерність – 5
(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)
Зазвичай лучани використовують звичну схему 4-2-3-1, але проти «Руху», одного з найбільш тактично гнучких колективів, Андрій Тлумак задумав дещо новеньке. Схему 5-3-2 він випробовував і раніше (зокрема, в другому таймі матчу з «Авангардом»), але якраз проти львів’ян виставив її з перших хвилин і використав, щоб максимально наситити центр поля й залишити простір для швидкісних рейдів Кожанова, Бартуловича, Хагназарі та інших креативних футболістів.
Накопичувальний критерій – 5
(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)
Сім поспіль матчів виграла «Волинь» у чемпіонаті. Спинила «Рух», який ішов без поразок із початку жовтня. Зуміла обійти кількох безпосередніх конкурентів і вперше в поточній першості ввійти в трійку найкращих. Після численних дискваліфікацій, гри без вболівальників у стартових турах та інших випробувань лучани опинилися в тій приємній ситуації, коли далі все залежить від них.
Середній бал тренера – 4,8
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Цю нагороду очільнику «Волині» вдалося отримати завдяки перемозі лучан на винниківським «Рухом» (3:2), - повідомляє прес-служба «хрестносців».
Роботу Андрія Тлумака оцінювали за 5-ма критеріями: номінальний результат команди, труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій
Так, тренер "Волині" отримав такі оцінки від експертів:
Номінальний результат команди – 5
(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)
Складність цього протистояння полягала в багатьох факторах: це і турнірна важливість, і гарна форма обох команд, і наявність кадрових перетинів і принциповість попередніх протистоянь. До всього, матч ще й відкривав для гостей шанс на лідерство, для господарів – на потрапляння в трійку найкращих. Це був, без жодних знижок і умовностей, центровий матч тижня в лізі.
Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 5
(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)
У гостей були втрати – не могли зіграти через травми досвідчені півзахисники Каленчук і Мартинюк, але, загалом, середня лінія «Руху» укомплектована дуже добре, до того ж, не так давно була дозаявка. А от «Волинь» опинилася в дуже складній кадровій ситуації. Дискваліфікації та травми позбавили лучан основного воротаря Неділька, захисників Сімініна, Болденкова та Цюпу, форварда Пономаря.
Майстерність в роботі з кадрами – 4
(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)
Чотири зміни в стартовому складі провели лучани, якщо порівняти з попереднім матчем – виграним вдома в «Авангарду» (2:1). Замість Сімініна, Болденкова, Цюпи та Карпенка вийшли Ульянов, Курко, Климець та Хагназарі. Це були не просто рокіровки за позиціями, вони призвели для повного перезавантаження захисту та зміни тактичної схеми. До слова, відразу кілька гравців (як Горопевшек, Рябов, Кожанов) змінили своє розташування на полі. У волинян це награні коректування, які можуть проходити навіть по ходу матчу.
Тренерська майстерність – 5
(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)
Зазвичай лучани використовують звичну схему 4-2-3-1, але проти «Руху», одного з найбільш тактично гнучких колективів, Андрій Тлумак задумав дещо новеньке. Схему 5-3-2 він випробовував і раніше (зокрема, в другому таймі матчу з «Авангардом»), але якраз проти львів’ян виставив її з перших хвилин і використав, щоб максимально наситити центр поля й залишити простір для швидкісних рейдів Кожанова, Бартуловича, Хагназарі та інших креативних футболістів.
Накопичувальний критерій – 5
(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)
Сім поспіль матчів виграла «Волинь» у чемпіонаті. Спинила «Рух», який ішов без поразок із початку жовтня. Зуміла обійти кількох безпосередніх конкурентів і вперше в поточній першості ввійти в трійку найкращих. Після численних дискваліфікацій, гри без вболівальників у стартових турах та інших випробувань лучани опинилися в тій приємній ситуації, коли далі все залежить від них.
Середній бал тренера – 4,8
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