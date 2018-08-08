Керманич «Волині» став найкращим тренером туру Першої ліги

Головний тренер «Волині»став найкращим тренером 17 туру Першої ліги.Цю нагороду очільнику «Волині» вдалося отримати завдяки перемозі лучан на винниківським «Рухом» (3:2), - повідомляє прес-служба «хрестносців».Роботу Андрія Тлумака оцінювали за 5-ма критеріями: номінальний результат команди, труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерійТак, тренер "Волині" отримав такі оцінки від експертів:Складність цього протистояння полягала в багатьох факторах: це і турнірна важливість, і гарна форма обох команд, і наявність кадрових перетинів і принциповість попередніх протистоянь. До всього, матч ще й відкривав для гостей шанс на лідерство, для господарів – на потрапляння в трійку найкращих. Це був, без жодних знижок і умовностей, центровий матч тижня в лізі.У гостей були втрати – не могли зіграти через травми досвідчені півзахисники, але, загалом, середня лінія «Руху» укомплектована дуже добре, до того ж, не так давно була дозаявка. А от «Волинь» опинилася в дуже складній кадровій ситуації. Дискваліфікації та травми позбавили лучан основного воротаря, захисниківта, форвардаЧотири зміни в стартовому складі провели лучани, якщо порівняти з попереднім матчем – виграним вдома в «Авангарду» (2:1). ЗамістьтавийшлитаЦе були не просто рокіровки за позиціями, вони призвели для повного перезавантаження захисту та зміни тактичної схеми. До слова, відразу кілька гравців (як) змінили своє розташування на полі. У волинян це награні коректування, які можуть проходити навіть по ходу матчу.Зазвичай лучани використовують звичну схему 4-2-3-1, але проти «Руху», одного з найбільш тактично гнучких колективів, Андрій Тлумак задумав дещо новеньке. Схему 5-3-2 він випробовував і раніше (зокрема, в другому таймі матчу з «Авангардом»), але якраз проти львів’ян виставив її з перших хвилин і використав, щоб максимально наситити центр поля й залишити простір для швидкісних рейдів Кожанова, Бартуловича, Хагназарі та інших креативних футболістів.Сім поспіль матчів виграла «Волинь» у чемпіонаті. Спинила «Рух», який ішов без поразок із початку жовтня. Зуміла обійти кількох безпосередніх конкурентів і вперше в поточній першості ввійти в трійку найкращих. Після численних дискваліфікацій, гри без вболівальників у стартових турах та інших випробувань лучани опинилися в тій приємній ситуації, коли далі все залежить від них.