У Верховній Раді вирішували, як врятувати Світязь

У Комітеті з питань екологічної політики та природокористування відбувся круглий стіл на тему: «Обміління Шацьких озер: причини, наслідки, рішення».Ініціатором обговорення, яке відбулося 11 листопада, став перший заступник голови Комітету, - йдеться на сторінці Шацького національного природного парку.В роботі круглого столу прийняли участь народні депутати, директор Шацького національного природного парку, спеціалісти Міністерства енергетики та захисту довкілля, , Держводагенства України, науковці Інституту водних проблем і меліорації, представники громадської організації «Всеукраїнської екологічної ліги».Метою зустрічі - вивчення думки профільних спеціалістів з порушеної проблеми та складання плану спільних дієвих заходів щодо зупинки обміління озера Світязь та каскаду прилеглих озер Шацького національного природного парку.Так, учасники круглого столу визначили основні науково доведені та можливі теоретичні причини обміління каскаду Шацьких озер на території Національного природного парку, які потребують додаткового детального вивчення та моніторингу.Серед них особливо виділяються:- аномальне у 2019 році підвищення середніх температур та зменшення кількості атмосферних опадів, що призвели до посухи в літній період;- збільшення обсягів випаровування вологи Шацьких озер і прилеглих до них екосистем;- неможливість належної експлуатації гідротехнічних споруд на території Шацького НПП з метою затримки паводкових вод;- зменшення площі водозбору через проведення у 60-80-хх роках минулого сторіччя осушувальних меліорацій.Науковці інституту водних проблем і меліорації наголошують на необхідності постійного наукового моніторингу українською стороною можливого впливу на обміління Шацьких озер розробки покладів крейдового родовища «Хотиславьске» у р. Білорусь, що розташоване на 25,8 км від озера Світязь. На сьогодні належне державне фінансування зазначеного моніторингу відсутнє.Також, відмітили, що не вивчається вплив на обміління Шацьких озер інтенсифікації використання підземних вод на цій території регіону, а саме від господарської діяльності приватних підприємств в аграрному та туристичному секторах, не має даних про обсяг використання водних ресурсів в приватному секторі, де відмічається масове буріння локальних та індивідуальних свердловин.Учасники круглого столу зазначили, що проблеми обміління Шацьких озер можна вирішити лише спільними зусиллями провідних науковців, всіх органів виконавчої влади, місцевого самоврядування під контролем народних депутатів та громадськості. Вкрай необхідна розробка довгострокової урядової Програми покращення водозабезпечення Шацького поозер’я та сталого функціонування Шацького національного природного парку, що буде закріплена Постановою КМУ з відповідним щорічним фінансуванням.На круглому столі також озвучили низку можливих стратегічних короткострокових та довгострокових заходів зі збереження Щацьких озер. Учасники зустрічі домовились створити робочу групу аби зробити ґрунтовні висновки і надати письмові пропозиції комплексного вирішення обміління озера Світязь з метою підготовки для опрацювання та винесення цього питання на розгляд депутатів на засіданні Комітету з питань екологічної політики та природокористування.