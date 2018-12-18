Рейковий автобус «Луцьк-Львів» відновлювати не будуть
Сьогодні, 11:10
Рейковий автобус Луцьк-Львів-Луцьк, який свого часу відправлявся зранку та повертався на Волинь ввечері, в «Укрзалізниці» відновлювати планів не мають.
Про це повідомили на запит «Конкурента».
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Водночас зазначили, що є приміський поїзд Луцьк-Ківерці, який курсує щопонеділка, щосуботи та щонеділі.
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Про це повідомили на запит «Конкурента».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В холоді і без світла: як возить пасажирів рейковий автобус «Луцьк-Львів»
Водночас зазначили, що є приміський поїзд Луцьк-Ківерці, який курсує щопонеділка, щосуботи та щонеділі.
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Часто користувались цим рейковм автобусом. Дико, щоб дістатись від Луцька до Львова було проблемою.
І потяг був рентабельним - вільних місць в ньому ніколи не було, а квитки розкуплювали швидко, купувати треба було за тиждень до від*їзду.
Але ж в нас все для людей роблять...