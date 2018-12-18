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Рейковий автобус «Луцьк-Львів» відновлювати не будуть

Рейковий автобус «Луцьк-Львів» відновлювати не будуть
Рейковий автобус Луцьк-Львів-Луцьк, який свого часу відправлявся зранку та повертався на Волинь ввечері, в «Укрзалізниці» відновлювати планів не мають.

Про це повідомили на запит «Конкурента».

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Водночас зазначили, що є приміський поїзд Луцьк-Ківерці, який курсує щопонеділка, щосуботи та щонеділі.


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Теги: рейковий автобус, Луцьк, Львів
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Коментарі 3
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Дуже шкода.
Часто користувались цим рейковм автобусом. Дико, щоб дістатись від Луцька до Львова було проблемою.
І потяг був рентабельним - вільних місць в ньому ніколи не було, а квитки розкуплювали швидко, купувати треба було за тиждень до від*їзду.
Але ж в нас все для людей роблять...
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Мо-лод-ці!!! Два обласних центри, а транспортне сполучення, як в середньовіччі, враховуючи, що у Львові Міжнародний аеропорт, а останній автобус у 20.30 зі Львова відправляється, а рейси літаків є, що після 21.00 прилітають... Зашибісь! Де ми живемо, що за країна???!!! Ганьба!!!
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докрались до того, що нема грошей його відремонтувати
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