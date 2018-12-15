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Анонсували новий поїзд «Ковель–Київ»

Анонсували новий поїзд «Ковель–Київ»
В «Укрзалізниці» з’являться нові маршрути по Україні та у міжнародному сполученні.

Зокрема у пресслужбі Кабміну анонсували такі напрямки:

Ужгород – Херсон через Миколаїв, Кривий Ріг; Запоріжжя – Івано-Франківськ через Дніпро; Запоріжжя – Чернівці; Київ – Ковель; Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг; Лисичанськ – Одеса; Київ- Миколаїв - Херсон.

У міжнародному сполученні повідомляється про відкриття нових маршрутів з країнами ЄС та Республікою Білорусь, а саме: маршрути до Польщі; приєднання до потягу чотирьох столиць п’ятої столиці - Таллінна; Львів – Мінськ через Ковель, Брест; Гомель – Київ.

В планах Міністерства інфраструктури в 2020 році придбання Укрзалізницею 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів, укладення договорів на 40 тепловозів та 200 електровозів, електрифікація 110 км колії для пришвидшення руху потягів, локалізація виробництва тяги в Україні, що дозволить створювати нові робочі місця для українців.

Після оновлення рухомого складу і планують відкрити нові маршрути.

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Теги: поїз, Ковель, Укрзалізниця
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