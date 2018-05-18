Волинським спортсменам вручили державні нагороди
Сьогодні, 10:01
Керівництво Волинської області зустрілося зі спортсменами та тренерами, претендентами на участь в літніх Олімпійських іграх – 2020.
Так, у 2020-му році в Токіо (Японія) відбудуться літні Олімпійські ігри – 2020. А 12 листопада керівництво області зустрілося із спортсменами та їх наставниками, які представлятимуть збірну України на літній олімпіаді, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Слід зазначити, що спортсменам вручили державні нагороди. Орденами Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджені срібні призери з легкої атлетики Олена Собчук та Валентина Мирончук.
Голова обласної ради Ірина Вахович відзначила, що спортивна галузь області немає субвенційної підтримки держави та повністю фінансується з обласного та місцевих бюджетів. Так, приблизно щорічно із обласного бюджету на сферу спорту витрачають 45 млн грн, місто Луцьк - 18 млн грн.
Загалом основними порушеними питаннями були: забезпечення житлом, спортінвентарем та індивідуальне фінансування спортсменів та тренерів.
Щодо житла, то в області діє Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, в якій, в тому числі, передбачено виділення квартир спортсменам, котрі не мають житла, стоять на черзі у виконкомі органу місцевого самоврядування та відзначилися значними здобутками на змаганнях міжнародного рівня.
"За цими критеріями у 2019-му році під критерії ми маємо вже 4 претенденти: Ірина Климець (5 місце на Чемпіонаті світу, легка атлетика), Данило Даниленко (1 місце в олімпійському виді програм, змішана естафета на Європейських іграх) і Андрій Рибачок та Юрій Вандюк (за 2-ге місце на Європейський іграх, веслування на байдарках і каное), - повідомив начальник відділу з питань фізичної культури і спорту ОДА Ігор Дмитришин.
Що стосується закупівлі спортінвентарю та цільового фінансування спортсменів, то за результатами наради запропонували в наступному році в обласній цільовій програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки передбачити фінансування для галузі 60 млн грн, але крім цього додатково ще 2,5 млн грн окремо для олімпійців. Ці кошти будуть витрачені на спортивний інвентар для велоспорту та веслування, на одяг та взуття для легкоатлетів, а також по 25 тис. грн кожному учаснику Олімпійських Ігор від Волині. Адже, як відзначив Ігор Ярославович, 80 % спортивних видатків з обласного бюджету - це заробітні плати, енергоносії та утримання комунальних закладів.
Разом із цим відзначили, що бюджет на наступний рік є дуже складним і чітко спрогнозувати видатки поки що неможливо, тим більше, що в області майже відсутній бюджет розвитку, позаяк в процесі децентралізації зменшилися джерела надходжень.
Однак, у підсумку представники обласної влади, зокрема голова обласної ради Ірина Вахович запевнила, що спортивний бюджет на 2020 рік плануватимуть дуже ретельно і необхідні кошти будуть передбачені по максимуму.
Довідково: За результатами, показаними упродовж останнього календарного року, 21 волинський спортсмен претендує виконати олімпійський норматив та здобути олімпійську ліцензію (з них Ірина Климець та Іван Банзерук – легка атлетика, вже виконали олімпійський норматив, а Марія Повх та Юрій Вандюк – веслування на байдарках і каное здобули олімпійські ліцензії для країни). Для порівняння у 2016 році в Олімпійських іграх в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) ми мали вісім учасників, а у 2012 році у Олімпійських іграх в м. Лондон (Велика Британія) взяло участь шестеро волинських спортсменів.
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Так, у 2020-му році в Токіо (Японія) відбудуться літні Олімпійські ігри – 2020. А 12 листопада керівництво області зустрілося із спортсменами та їх наставниками, які представлятимуть збірну України на літній олімпіаді, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Слід зазначити, що спортсменам вручили державні нагороди. Орденами Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджені срібні призери з легкої атлетики Олена Собчук та Валентина Мирончук.
Голова обласної ради Ірина Вахович відзначила, що спортивна галузь області немає субвенційної підтримки держави та повністю фінансується з обласного та місцевих бюджетів. Так, приблизно щорічно із обласного бюджету на сферу спорту витрачають 45 млн грн, місто Луцьк - 18 млн грн.
Загалом основними порушеними питаннями були: забезпечення житлом, спортінвентарем та індивідуальне фінансування спортсменів та тренерів.
Щодо житла, то в області діє Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, в якій, в тому числі, передбачено виділення квартир спортсменам, котрі не мають житла, стоять на черзі у виконкомі органу місцевого самоврядування та відзначилися значними здобутками на змаганнях міжнародного рівня.
"За цими критеріями у 2019-му році під критерії ми маємо вже 4 претенденти: Ірина Климець (5 місце на Чемпіонаті світу, легка атлетика), Данило Даниленко (1 місце в олімпійському виді програм, змішана естафета на Європейських іграх) і Андрій Рибачок та Юрій Вандюк (за 2-ге місце на Європейський іграх, веслування на байдарках і каное), - повідомив начальник відділу з питань фізичної культури і спорту ОДА Ігор Дмитришин.
Що стосується закупівлі спортінвентарю та цільового фінансування спортсменів, то за результатами наради запропонували в наступному році в обласній цільовій програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки передбачити фінансування для галузі 60 млн грн, але крім цього додатково ще 2,5 млн грн окремо для олімпійців. Ці кошти будуть витрачені на спортивний інвентар для велоспорту та веслування, на одяг та взуття для легкоатлетів, а також по 25 тис. грн кожному учаснику Олімпійських Ігор від Волині. Адже, як відзначив Ігор Ярославович, 80 % спортивних видатків з обласного бюджету - це заробітні плати, енергоносії та утримання комунальних закладів.
Разом із цим відзначили, що бюджет на наступний рік є дуже складним і чітко спрогнозувати видатки поки що неможливо, тим більше, що в області майже відсутній бюджет розвитку, позаяк в процесі децентралізації зменшилися джерела надходжень.
Однак, у підсумку представники обласної влади, зокрема голова обласної ради Ірина Вахович запевнила, що спортивний бюджет на 2020 рік плануватимуть дуже ретельно і необхідні кошти будуть передбачені по максимуму.
Довідково: За результатами, показаними упродовж останнього календарного року, 21 волинський спортсмен претендує виконати олімпійський норматив та здобути олімпійську ліцензію (з них Ірина Климець та Іван Банзерук – легка атлетика, вже виконали олімпійський норматив, а Марія Повх та Юрій Вандюк – веслування на байдарках і каное здобули олімпійські ліцензії для країни). Для порівняння у 2016 році в Олімпійських іграх в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) ми мали вісім учасників, а у 2012 році у Олімпійських іграх в м. Лондон (Велика Британія) взяло участь шестеро волинських спортсменів.
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