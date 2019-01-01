У Струмівці вантажівка збила велосипедиста: чоловік – у лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом вантажівки перебував 35-річний житель міста Рівне. Водій допустив наїзд на 58-річного велосипедиста, жителя Луцька, котрий напідпитку рухався у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 листопада, на автодорозі на вулиці Рівненській у селі Струмівка Луцького району автомобіль Renault Magnum збив велосипедиста. Потерпілого госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом вантажівки перебував 35-річний житель міста Рівне. Водій допустив наїзд на 58-річного велосипедиста, жителя Луцька, котрий напідпитку рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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