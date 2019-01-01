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У Струмівці вантажівка збила велосипедиста: чоловік – у лікарні

У Струмівці вантажівка збила велосипедиста: чоловік – у лікарні
Учора, 12 листопада, на автодорозі на вулиці Рівненській у селі Струмівка Луцького району автомобіль Renault Magnum збив велосипедиста. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом вантажівки перебував 35-річний житель міста Рівне. Водій допустив наїзд на 58-річного велосипедиста, жителя Луцька, котрий напідпитку рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії міської клінічної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, Струмівка, велосипедист
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