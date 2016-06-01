На Волині 19-річний хлопець через отруєння наркотиками потрапив у реанімацію
Сьогодні, 10:35
19-річний хлопець потрапив в реанімацію через отруєння наркотиками, які, за словами матері, купив у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
12 листопада близько 17.00 у приймальне відділення ЦРЛ доставили 19-річного хлопця, жителя міста Горохів, з ознаками сильного отруєння.
Пізніше встановили, що це отруєння амфетаміном.
Зі слів матері, її син в цей день вживав наркотики, які придбав у Луцьку, після чого йому і стало погано.
Хлопця опитати не вдалося, адже він знаходиться в реанімації.
Поліція Волині інформацію про повідомлення підтвердила. Відомості внесли до журналу єдиного обліку. Наразі триває перевірка.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
12 листопада близько 17.00 у приймальне відділення ЦРЛ доставили 19-річного хлопця, жителя міста Горохів, з ознаками сильного отруєння.
Пізніше встановили, що це отруєння амфетаміном.
Зі слів матері, її син в цей день вживав наркотики, які придбав у Луцьку, після чого йому і стало погано.
Хлопця опитати не вдалося, адже він знаходиться в реанімації.
Поліція Волині інформацію про повідомлення підтвердила. Відомості внесли до журналу єдиного обліку. Наразі триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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