На Волині 19-річний хлопець через отруєння наркотиками потрапив у реанімацію





Про це Інформаційному агентству



12 листопада близько 17.00 у приймальне відділення ЦРЛ доставили 19-річного хлопця, жителя міста Горохів, з ознаками сильного отруєння.



Пізніше встановили, що це отруєння амфетаміном.



Зі слів матері, її син в цей день вживав наркотики, які придбав у Луцьку, після чого йому і стало погано.



Хлопця опитати не вдалося, адже він знаходиться в реанімації.



Поліція Волині інформацію про повідомлення підтвердила. Відомості внесли до журналу єдиного обліку. Наразі триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річний хлопець потрапив в реанімацію через отруєння наркотиками, які, за словами матері, купив у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.12 листопада близько 17.00 у приймальне відділення ЦРЛ доставили 19-річного хлопця, жителя міста Горохів, з ознаками сильного отруєння.Пізніше встановили, що це отруєння амфетаміном.Зі слів матері, її син в цей день вживав наркотики, які придбав у Луцьку, після чого йому і стало погано.Хлопця опитати не вдалося, адже він знаходиться в реанімації.Поліція Волині інформацію про повідомлення підтвердила. Відомості внесли до журналу єдиного обліку. Наразі триває перевірка.

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