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На Волині 19-річний хлопець через отруєння наркотиками потрапив у реанімацію

На Волині 19-річний хлопець через отруєння наркотиками потрапив у реанімацію
19-річний хлопець потрапив в реанімацію через отруєння наркотиками, які, за словами матері, купив у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

12 листопада близько 17.00 у приймальне відділення ЦРЛ доставили 19-річного хлопця, жителя міста Горохів, з ознаками сильного отруєння.

Пізніше встановили, що це отруєння амфетаміном.

Зі слів матері, її син в цей день вживав наркотики, які придбав у Луцьку, після чого йому і стало погано.

Хлопця опитати не вдалося, адже він знаходиться в реанімації.

Поліція Волині інформацію про повідомлення підтвердила. Відомості внесли до журналу єдиного обліку. Наразі триває перевірка.

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Теги: отруєння, наркотики
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