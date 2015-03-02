У селі під Луцьком скаржаться на орендаря ставка. ВІДЕО





Нарікають селяни і на стан водойми. За останні роки береги ставка заросли очеретом, а орендар його не викошує, - йдеться у сюжеті



Орендувати ставок, включно із трьома іншими, підприємець Сергій Балабуха почав у 2007 році. Тоді ж і змінив призначення водойми.



Тобто, орендар має право не давати людям ловити тут рибу. Це він, власне, й робить.



Заяви рибоохоронного патруля підтверджує і юрист. Каже: принцип, що громада має право на вилов риби, працює лише тоді, коли за документами водойма загального користування. Якщо ж цільове призначення інше – правило не працює.



Нині в Заборолівській сільраді лише розводять руками. Договір підписували їх попередники на 49 років. У 2017 сільрада намагалась вирішити проблему. Звернулись у прокуратуру з вимогою, щоб орендар підписав додаткову угоду.



Поки що затвердили лише один з пунктів: про підвищення оренди. Тож нині за рік орендар платить 57 тисяч гривень, тобто, трохи менше 5-ти тисяч в місяць. А от щодо інших вимог сільради, поки результатів немає. Єдиний вихід, що потрібно говорити з підприємцем і шукати компроміс. Але досі на це орендар не йде.



Громада ж готова домовлятись і навіть допомогти облагородити став. Звісно, з умовою, що любительське рибальство – дозволять.



А поки ж місцевим рибалкам залишається хіба що ходити на сусідні ставки за 2 кілометра від Заборолі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останні декілька років жителі села Забороль, що під Луцьком, нарікають на орендаря водойми, мовляв, усіх рибалок він виганяє.Нарікають селяни і на стан водойми. За останні роки береги ставка заросли очеретом, а орендар його не викошує, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Орендувати ставок, включно із трьома іншими, підприємецьпочав у 2007 році. Тоді ж і змінив призначення водойми.Тобто, орендар має право не давати людям ловити тут рибу. Це він, власне, й робить.Заяви рибоохоронного патруля підтверджує і юрист. Каже: принцип, що громада має право на вилов риби, працює лише тоді, коли за документами водойма загального користування. Якщо ж цільове призначення інше – правило не працює.Нині в Заборолівській сільраді лише розводять руками. Договір підписували їх попередники на 49 років. У 2017 сільрада намагалась вирішити проблему. Звернулись у прокуратуру з вимогою, щоб орендар підписав додаткову угоду.Поки що затвердили лише один з пунктів: про підвищення оренди. Тож нині за рік орендар платить 57 тисяч гривень, тобто, трохи менше 5-ти тисяч в місяць. А от щодо інших вимог сільради, поки результатів немає. Єдиний вихід, що потрібно говорити з підприємцем і шукати компроміс. Але досі на це орендар не йде.Громада ж готова домовлятись і навіть допомогти облагородити став. Звісно, з умовою, що любительське рибальство – дозволять.А поки ж місцевим рибалкам залишається хіба що ходити на сусідні ставки за 2 кілометра від Заборолі.

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