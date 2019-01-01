Судили волинянина, який п'яним за кермом авто розтрощив припаркований Hyundai





Слухання справи відбулось 1 листопада, йдеться у постанові суду, - пише



Згідно з протоколами про адмінправопорушення, обвинувачений 17 серпня о 9:50 керував автомобілем Peugeot 307 у місті Рожище на вулиці Богдана Хмельницького в стані алкогольного сп'яніння.



Він не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого в'їхав у припаркований автомобіль марки Hyundai. У результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 130 ч.1 та 124 КУпАП, наклавши адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також чоловік заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районному суді розглядали справу щодо чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив дорожньо-транспортну пригоду.Слухання справи відбулось 1 листопада, йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище Згідно з протоколами про адмінправопорушення, обвинувачений 17 серпня о 9:50 керував автомобілем Peugeot 307 у місті Рожище на вулиці Богдана Хмельницького в стані алкогольного сп'яніння.Він не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого в'їхав у припаркований автомобіль марки Hyundai. У результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 130 ч.1 та 124 КУпАП, наклавши адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також чоловік заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

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