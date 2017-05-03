У розважальному закладі Луцька в молодика знайшли пістолет та наркотики
Сьогодні, 12:02
Поліцейські вилучили у лучанина зброю та наркотики.
Сьогодні вночі в одному із розважальних закладів на проспекті Соборності в Луцьку патрульні виявили у 23-річного місцевого жителя пістолет, ніж та канабіс, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці направили вилучені предмети на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
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Сьогодні вночі в одному із розважальних закладів на проспекті Соборності в Луцьку патрульні виявили у 23-річного місцевого жителя пістолет, ніж та канабіс, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці направили вилучені предмети на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
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Коментарі 1
дайте вгадати, розважальний центр це черговий лототрон
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