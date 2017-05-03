вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У розважальному закладі Луцька в молодика знайшли пістолет та наркотики

У розважальному закладі Луцька в молодика знайшли пістолет та наркотики
Поліцейські вилучили у лучанина зброю та наркотики.

Сьогодні вночі в одному із розважальних закладів на проспекті Соборності в Луцьку патрульні виявили у 23-річного місцевого жителя пістолет, ніж та канабіс, - пише ГУНП у Волинській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці направили вилучені предмети на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, зброя, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
дайте вгадати, розважальний центр це черговий лототрон
Відповісти
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Сьогодні, 12:27
У західних областях України – сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
У розважальному закладі Луцька в молодика знайшли пістолет та наркотики
Сьогодні, 12:02
Мешканці Володимирської у Луцьку просять встановити світлофор, де авто збило четвертокласницю. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
У селі під Луцьком скаржаться на орендаря ставка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
П'яний водій, погроза вбивством та наркотики: «бурхливі» вихідні луцьких патрульних П'яний водій, погроза вбивством та наркотики: «бурхливі» вихідні луцьких патрульних
14 липень, 18:45
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
31 січень, 10:00
Озброєного наркоторговця в Луцьку взяли під варту Озброєного наркоторговця в Луцьку взяли під варту
03 травень, 2017, 16:32
У Луцьку чоловік поширював листівки з рекламою наркотиків. ФОТО У Луцьку чоловік поширював листівки з рекламою наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Сьогодні, 12:27
 0
У західних областях України – сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
 0
У розважальному закладі Луцька в молодика знайшли пістолет та наркотики
Сьогодні, 12:02
 0
Мешканці Володимирської у Луцьку просять встановити світлофор, де авто збило четвертокласницю. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
 0
У селі під Луцьком скаржаться на орендаря ставка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿