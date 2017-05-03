У розважальному закладі Луцька в молодика знайшли пістолет та наркотики

Поліцейські вилучили у лучанина зброю та наркотики.Сьогодні вночі в одному із розважальних закладів на проспекті Соборності в Луцьку патрульні виявили у 23-річного місцевого жителя пістолет, ніж та канабіс, - пише ГУНП у Волинській області.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці направили вилучені предмети на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.