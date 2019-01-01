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У західних областях України – сильні пориви вітру

У західних областях України – сильні пориви вітру
Українців попереджають про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

За прогнозами УкрГідрометцентру, 13 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці на Лівобережжі країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: попередження, сильні пориви вітру, Західна Україна
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