У західних областях України – сильні пориви вітру





Про це повідомляє пресслужба



За прогнозами УкрГідрометцентру, 13 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці на Лівобережжі країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

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