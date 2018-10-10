На Волині злодій викрав з будинку алкоголь
Сьогодні, 12:45
У селі Володимир-Волинського району до чужої оселі проник злодій і поцупив з хати пляшку горілки і куртку.
Про це повідомили у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
26-річний чоловік 12 листопада повідомив правоохоронцям, що вночі близько 23-ї години до його помешкання проник невідомий і вчинив крадіжку.
Як з’ясували правоохоронці, зловмисник потрапив в будинок шляхом підбору ключа.
Сума завданих збитків встановлюють правоохоронці.
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Про це повідомили у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
26-річний чоловік 12 листопада повідомив правоохоронцям, що вночі близько 23-ї години до його помешкання проник невідомий і вчинив крадіжку.
Як з’ясували правоохоронці, зловмисник потрапив в будинок шляхом підбору ключа.
Сума завданих збитків встановлюють правоохоронці.
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