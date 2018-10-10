вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині злодій викрав з будинку алкоголь

На Волині злодій викрав з будинку алкоголь
У селі Володимир-Волинського району до чужої оселі проник злодій і поцупив з хати пляшку горілки і куртку.

Про це повідомили у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт «Княжий Град».

26-річний чоловік 12 листопада повідомив правоохоронцям, що вночі близько 23-ї години до його помешкання проник невідомий і вчинив крадіжку.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник потрапив в будинок шляхом підбору ключа.

Сума завданих збитків встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, злодій, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарню до малюка, якого знайшли непритомним з батьками на Волині, досі не прийшли родичі
Сьогодні, 13:05
У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 12:48
На Волині злодій викрав з будинку алкоголь
Сьогодні, 12:45
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Сьогодні, 12:27
У західних областях України – сильні пориви вітру
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
На Волині пограбували 74-річного чоловіка На Волині пограбували 74-річного чоловіка
10 жовтень, 2018, 12:12
У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому У Володимирі затримали чоловіка, який обікрав свою знайому
15 червень, 2018, 16:44
У селі на Волині злодії «обчистили» трансформаторну підстанцію У селі на Волині злодії «обчистили» трансформаторну підстанцію
13 квітень, 2018, 16:57
На Волині у жінки викрали сумку, а «решту» - повернули На Волині у жінки викрали сумку, а «решту» - повернули
04 квітень, 2018, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукують 27-річного хлопця
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцьку нагородили аграріїв-«відмінників». ФОТО
Сьогодні, 13:37
 0
Різдво – 25 грудня: у Луцьку ініціювали збір підписів за відмову від «радянського» 7 січня
Сьогодні, 13:30
 0
Волинянина, який викрав могильні плити з кладовища, взяли під варту
Сьогодні, 13:20
 0
У лікарню до малюка, якого знайшли непритомним з батьками на Волині, досі не прийшли родичі
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿