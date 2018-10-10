На Волині злодій викрав з будинку алкоголь





Про це повідомили у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт



26-річний чоловік 12 листопада повідомив правоохоронцям, що вночі близько 23-ї години до його помешкання проник невідомий і вчинив крадіжку.



Як з’ясували правоохоронці, зловмисник потрапив в будинок шляхом підбору ключа.



Сума завданих збитків встановлюють правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Володимир-Волинського району до чужої оселі проник злодій і поцупив з хати пляшку горілки і куртку.Про це повідомили у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – інформує сайт «Княжий Град». 26-річний чоловік 12 листопада повідомив правоохоронцям, що вночі близько 23-ї години до його помешкання проник невідомий і вчинив крадіжку.Як з’ясували правоохоронці, зловмисник потрапив в будинок шляхом підбору ключа.Сума завданих збитків встановлюють правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію