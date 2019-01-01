У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 12:48
У 67-річного жителя села Гірка Полонка Луцького району Віктора Веретеннікова виявили рак. Чоловікові потрібні кошти на дороговартісну операцію.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Віра Сіменко, - інформує 12 канал.
Лікарі йому поставили діагноз – деференційований плоскоклітинний рак середньої частини стравоходу. Віктор пройшов курс хіміотерапії. Наразі йому потрібна термінова операція на стравоході, яку проводитимуть у Києві.
“Фінансове становище сім’ї дуже складне. Друга стадія онкології – не вирок, але на лікування потрібні кошти. Віктор Миколайович просить підтримати його у боротьбі за життя”, – йдеться у повідомленні.
Номер картки (ПриватБанк): 4149 4991 3440 4837 Веретеннікова Зінаїда
Номер телефону: 095 783 54 65.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Віра Сіменко, - інформує 12 канал.
Лікарі йому поставили діагноз – деференційований плоскоклітинний рак середньої частини стравоходу. Віктор пройшов курс хіміотерапії. Наразі йому потрібна термінова операція на стравоході, яку проводитимуть у Києві.
“Фінансове становище сім’ї дуже складне. Друга стадія онкології – не вирок, але на лікування потрібні кошти. Віктор Миколайович просить підтримати його у боротьбі за життя”, – йдеться у повідомленні.
Номер картки (ПриватБанк): 4149 4991 3440 4837 Веретеннікова Зінаїда
Номер телефону: 095 783 54 65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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