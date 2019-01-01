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У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням

У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням
У 67-річного жителя села Гірка Полонка Луцького району Віктора Веретеннікова виявили рак. Чоловікові потрібні кошти на дороговартісну операцію.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Віра Сіменко, - інформує 12 канал.

Лікарі йому поставили діагноз – деференційований плоскоклітинний рак середньої частини стравоходу. Віктор пройшов курс хіміотерапії. Наразі йому потрібна термінова операція на стравоході, яку проводитимуть у Києві.

“Фінансове становище сім’ї дуже складне. Друга стадія онкології – не вирок, але на лікування потрібні кошти. Віктор Миколайович просить підтримати його у боротьбі за життя”, – йдеться у повідомленні.

Номер картки (ПриватБанк): 4149 4991 3440 4837 Веретеннікова Зінаїда

Номер телефону: 095 783 54 65.

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Теги: рак, допомога, Волинь, Віктор Веретенніков
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