У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням

Віктора Веретеннікова виявили рак. Чоловікові потрібні кошти на дороговартісну операцію.



Про це на своїй сторінці у facebook написала Віра Сіменко, - інформує



Лікарі йому поставили діагноз – деференційований плоскоклітинний рак середньої частини стравоходу. Віктор пройшов курс хіміотерапії. Наразі йому потрібна термінова операція на стравоході, яку проводитимуть у Києві.



“Фінансове становище сім’ї дуже складне. Друга стадія онкології – не вирок, але на лікування потрібні кошти. Віктор Миколайович просить підтримати його у боротьбі за життя”, – йдеться у повідомленні.



Номер картки (ПриватБанк): 4149 4991 3440 4837 Веретеннікова Зінаїда



Номер телефону: 095 783 54 65.

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