В Україні хочуть запровадити обов'язкове ЗНО з іноземної мови для будь-якої магістратури
Сьогодні, 19:18
Депутати Верховної Ради та посадовці Міносвіти просувають ідею запровадження ЗНО з іноземної мови для вступу на магістратуру для будь-якої спеціальності.
Відповідний законопроект у першому читанні вже підтримали 311 парламентарів, ідеться в сюжеті ТСН.
Мотивують таке рішення тим, що за 4 роки бакалаврату студенти забувають англійську і приходять до роботодавця непідготовленими. Якщо закон ухвалять у цілому, студенти складатимуть тест з іноземної вже наступного року.
"Магістратура – це вищий щабель освіти. І коли ми випускаємо спеціалістів вищого ґатунку – який же він спеціаліст, якщо він хоча б елементарно не знає англійської? Ну, це абсолютно необхідно в будь-якій професії", - вважає нардеп Сергій Бабак.
Крім того, ухвалений законопроект передбачає можливість абітурієнтам після школи писати мотиваційний лист, де б вони пояснили, чому хочуть навчатися саме в цьому виші. І за нього теж можна буде отримати додаткові бали під час вступу. А ще депутати хочуть зобов'язати випускників коледжів під час вступу до вишу складати зовнішнє незалежне оцінювання. Дотепер випускники коледжів вступали в університети без іспитів.
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Відповідний законопроект у першому читанні вже підтримали 311 парламентарів, ідеться в сюжеті ТСН.
Мотивують таке рішення тим, що за 4 роки бакалаврату студенти забувають англійську і приходять до роботодавця непідготовленими. Якщо закон ухвалять у цілому, студенти складатимуть тест з іноземної вже наступного року.
"Магістратура – це вищий щабель освіти. І коли ми випускаємо спеціалістів вищого ґатунку – який же він спеціаліст, якщо він хоча б елементарно не знає англійської? Ну, це абсолютно необхідно в будь-якій професії", - вважає нардеп Сергій Бабак.
Крім того, ухвалений законопроект передбачає можливість абітурієнтам після школи писати мотиваційний лист, де б вони пояснили, чому хочуть навчатися саме в цьому виші. І за нього теж можна буде отримати додаткові бали під час вступу. А ще депутати хочуть зобов'язати випускників коледжів під час вступу до вишу складати зовнішнє незалежне оцінювання. Дотепер випускники коледжів вступали в університети без іспитів.
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Коментарі 1
Знати мову хазяїв треба, канєшно, а може доста польської?
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