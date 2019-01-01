Волинянина, який викрав могильні плити з кладовища, взяли під варту
Сьогодні, 13:20
Прокурор подав апеляцію на ухвалу Іваничівського районного суду про обрання мешканцю села Низкиничі, який затриманий на крадіжці могильних плит з кладовища в Осмиловичах Іваничівського району, цілодобового арешту.
Про це повідомляє "Буг".
Нагадаємо, 1-го листопада близько 15:00 чоловік викрадав предмети, що знаходяться на могилах. З метою незаконного збагачення, ігноруючи моральні норми суспільства в частині поваги до померлих та місць їх поховання, навмисно заволодів надгробною плитою.
5-го листопада прокурор відмовив у взятті під варту підозрюваного та обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.
Прокурор подав апеляцію з вимогою змінити запобіжний захід.
У понеділок, 11-го листопада, колегія Апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу. Чоловіка взяли під варту на 60 днів у залі суду.
Нагадаємо, Іваничівська поліція провела обшуки в помешканні підозрюваного. Були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена – поліція шукає власників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Буг".
Нагадаємо, 1-го листопада близько 15:00 чоловік викрадав предмети, що знаходяться на могилах. З метою незаконного збагачення, ігноруючи моральні норми суспільства в частині поваги до померлих та місць їх поховання, навмисно заволодів надгробною плитою.
5-го листопада прокурор відмовив у взятті під варту підозрюваного та обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.
Прокурор подав апеляцію з вимогою змінити запобіжний захід.
У понеділок, 11-го листопада, колегія Апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу. Чоловіка взяли під варту на 60 днів у залі суду.
Нагадаємо, Іваничівська поліція провела обшуки в помешканні підозрюваного. Були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена – поліція шукає власників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку нагородили аграріїв-«відмінників». ФОТО
Сьогодні, 13:37
Різдво – 25 грудня: у Луцьку ініціювали збір підписів за відмову від «радянського» 7 січня
Сьогодні, 13:30
Волинянина, який викрав могильні плити з кладовища, взяли під варту
Сьогодні, 13:20
У лікарню до малюка, якого знайшли непритомним з батьками на Волині, досі не прийшли родичі
Сьогодні, 13:05
У волинянина – рак стравоходу: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 12:48