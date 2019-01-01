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Волинянина, який викрав могильні плити з кладовища, взяли під варту

Волинянина, який викрав могильні плити з кладовища, взяли під варту
Прокурор подав апеляцію на ухвалу Іваничівського районного суду про обрання мешканцю села Низкиничі, який затриманий на крадіжці могильних плит з кладовища в Осмиловичах Іваничівського району, цілодобового арешту.

Про це повідомляє "Буг".

Нагадаємо, 1-го листопада близько 15:00 чоловік викрадав предмети, що знаходяться на могилах. З метою незаконного збагачення, ігноруючи моральні норми суспільства в частині поваги до померлих та місць їх поховання, навмисно заволодів надгробною плитою.

5-го листопада прокурор відмовив у взятті під варту підозрюваного та обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.

Прокурор подав апеляцію з вимогою змінити запобіжний захід.

У понеділок, 11-го листопада, колегія Апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу. Чоловіка взяли під варту на 60 днів у залі суду.

Нагадаємо, Іваничівська поліція провела обшуки в помешканні підозрюваного. Були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена – поліція шукає власників.

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Теги: могильні плити, Іваничівський район, запобіжний захід
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