Волинянина, який викрав могильні плити з кладовища, взяли під варту





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Нагадаємо, 1-го листопада близько 15:00 чоловік викрадав предмети, що знаходяться на могилах. З метою незаконного збагачення, ігноруючи моральні норми суспільства в частині поваги до померлих та місць їх поховання, навмисно заволодів надгробною плитою.



5-го листопада прокурор відмовив у взятті під варту підозрюваного та обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.



Прокурор подав апеляцію з вимогою змінити запобіжний захід.



У понеділок, 11-го листопада, колегія Апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу. Чоловіка взяли під варту на 60 днів у залі суду.



Нагадаємо, Іваничівська поліція провела обшуки в помешканні підозрюваного. Були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена – поліція шукає власників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурор подав апеляцію на ухвалу Іваничівського районного суду про обрання мешканцю села Низкиничі, який затриманий на крадіжці могильних плит з кладовища в Осмиловичах Іваничівського району, цілодобового арешту.Про це повідомляє "Буг" Нагадаємо,чоловік викрадав предмети, що знаходяться на могилах. З метою незаконного збагачення, ігноруючи моральні норми суспільства в частині поваги до померлих та місць їх поховання, навмисно заволодів надгробною плитою.5-го листопада прокурор відмовив у взятті під варту підозрюваного та обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.Прокурор подав апеляцію з вимогоюУ понеділок, 11-го листопада, колегія Апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу. Чоловіка взяли під варту на 60 днів у залі суду.Нагадаємо, Іваничівська поліція провела обшуки в помешканні підозрюваного. Були виявлені могильні плити та інша атрибутика, ймовірно викрадена – поліція шукає власників.

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