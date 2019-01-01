У Луцьку нагородили аграріїв-«відмінників». ФОТО

У Палаці культури Луцька сьогодні, 13 листопада, відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства.Задовго до початку дійства перед будівлею «вишикувалися» найкращі зразки техніки, що сприяють плідній роботі та допомагають в обробітку землі.За словами директора агропромислового розвитку, Волинь – аграрний край, де щороку зростає динаміка виробництва сільськогосподарської продукції. Посадовець назвав основні здобутки краю на хліборобській ниві.«Наша область є мільйонеркою: понад мільйон населення, понад мільйон сільськогосподарських угідь в обробітку, понад мільйон тонн зернових, що за всю історію Волині – рекорд, понад мійльон тонн картоплі. Звичайно, що у цих здобутках – робота когорти аграріїв», - відзначив він.Загалом на Волині працює майже 400 агроформувань, понад 600 фермерських господарств, 148 тисяч особистих селянських господарств. В області утримують 4% сільськогосподарських тварин від загальноукраїнської цифри, а також четверта частина м’ясної худоби. Юрій Горбенко наголосив, що останнім часом набуває популярності вирощування органічної продукції, яку у Волині купують не лише в межах країни, а й за кордоном. Зокрема, нині в області сертифікували 20 виробників органіки.Долучився до вітань в.о. голови Волинської ОДА. Він наголосив, що аграрна галузь України – ключова складова національної економіки. До того ж, сільське господарство – пріорітет розвитку економіки Волині.«Завдяки впровадженню сучасних технологій, професіоналізму, господарському ставленню до землі, ви збираєте чималі урожаї, забезпечуєте якісними та доступними продуктами волинян», - звернувся він до працівників сільського господарства. Разом із тим, каже Олександр Киричук, потрібне запровадження нових механізмів з урахуванням дієвих програм із розвитку сільських територій. Підтримка аграріїв дозволить вивести місцевий ринок на ще вищий рівень, склавши достойну конкуренцію закордонним компаніям.Привітали працівників сільського господарства й голова обласної радита заступниця мера Луцька, відзначивши, що аграрії освоюють вирощування нових культур, зокрема, кавунів, жимолості, нарощують потужності виробництва, тож саме ця галузь може стати основою економічного дива. Також вони побажали працівникам сільського господарства розвитку, впровадження інновацій та нових здобутків на хліборобській ниві.Понад пів сотні аграріїв-«відмінників» отримали почесні відзнаки, зокрема, директор ТзОВ «Веселе-агро», голова фермерського господарства «Золота нива», директор ТОВ «Стохід нова агро», директор ТОВ «Агропродукт Горохів», директорка ТзОВ «Дружба», голова фермерського господарства «Олко», директор ТзОВ «Журавлини», директор ТзОВ «Волинь Нова»інші.