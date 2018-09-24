Волинянин завоював «бронзу» на чемпіонаті Європи із тхеквондо
Сьогодні, 20:24
З 10 по 12 листопада в Анталії (Туреччина) відбувався чемпіонат Європи з тхеквондо серед спортсменів з порушенням слуху.
За підсумками першості, збірна команда України поповнила свій актив на 10 медалей. Є серед призерів – волинянин Михайло Рожко, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Спортсмен завоював "бронзу" у керуги-поєдинках. Вагова категорія – 68 кг та виборов друге загальнокомандне місце.
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За підсумками першості, збірна команда України поповнила свій актив на 10 медалей. Є серед призерів – волинянин Михайло Рожко, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Спортсмен завоював "бронзу" у керуги-поєдинках. Вагова категорія – 68 кг та виборов друге загальнокомандне місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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