Волинянин завоював «бронзу» на чемпіонаті Європи із тхеквондо





За підсумками першості, збірна команда України поповнила свій актив на 10 медалей. Є серед призерів – волинянин Михайло Рожко, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.



Спортсмен завоював "бронзу" у керуги-поєдинках. Вагова категорія – 68 кг та виборов друге загальнокомандне місце.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 10 по 12 листопада в Анталії (Туреччина) відбувався чемпіонат Європи з тхеквондо серед спортсменів з порушенням слуху.За підсумками першості, збірна команда України поповнила свій актив на 10 медалей. Є серед призерів – волинянин, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.Спортсмен завоював "бронзу" у керуги-поєдинках. Вагова категорія – 68 кг та виборов друге загальнокомандне місце.

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