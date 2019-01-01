На Волині розшукують 27-річного хлопця. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Шкорупський Андрій.



Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомив сусід зниклого.



Зазначають, хлопець 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.



Прикмети: невисокий на зріст, середньої тілобудови.



Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, просять звертатися за номером 0950719063 (Юзвик Андрій).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Перемиль Горохівського району безвісти зник 27-річний місцевий жительПро цеповідомив сусід зниклого.Зазначають, хлопець 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.невисокий на зріст, середньої тілобудови.Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, просять звертатися за номером

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