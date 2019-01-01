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На Волині розшукують 27-річного хлопця. ФОТО. ОНОВЛЕНО

На Волині розшукують 27-річного хлопця. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У селі Перемиль Горохівського району безвісти зник 27-річний місцевий житель Шкорупський Андрій.

Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомив сусід зниклого.

Зазначають, хлопець 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.

Прикмети: невисокий на зріст, середньої тілобудови.

Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, просять звертатися за номером 0950719063 (Юзвик Андрій).

На Волині розшукують 27-річного хлопця. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: розшук, Горохівський район, волинянин
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