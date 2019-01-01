Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-372 Л-109:00-17:00 с. Міжлісся, вул.: Лісова2. ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-199 09:00-17:00 с. Заріччя, вул: Червонобережна, 1-23, 2-24Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не наданоІнформацію не надано1. 9:00-17:00побут м.Ковель, вул.Руданського2. 9:00-17:00СТзОВ"Лан"Львівська залізницяс.Малий Порськ3. 9:00-17:00ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур"с.СтебліІнформацію не надано1. 09:00-12:30Бойлернавул. Г.Артемовського 15а, 13а,вул. Арцеулова 3, 5,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124. ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП. с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика1. КТП-240 10:00-17:00с. Комаровохутір ЗарікаВимкнень споживачів не заплановано