Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-372 Л-1
09:00-17:00 с. Міжлісся, вул.: Лісова
2. ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-199 09:00-17:00 с. Заріччя, вул: Червонобережна, 1-23, 2-24
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. 9:00-17:00
побут м.Ковель, вул.Руданського
2. 9:00-17:00
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
с.Малий Порськ
3. 9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур"
с.Стеблі
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 09:00-12:30
Бойлерна
вул. Г.Артемовського 15а, 13а,
вул. Арцеулова 3, 5,
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП. с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. КТП-240 10:00-17:00
с. Комарово
хутір Заріка
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Володимир-Волинський район
1. КТП-372 Л-1
09:00-17:00 с. Міжлісся, вул.: Лісова
2. ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-199 09:00-17:00 с. Заріччя, вул: Червонобережна, 1-23, 2-24
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. 9:00-17:00
побут м.Ковель, вул.Руданського
2. 9:00-17:00
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
с.Малий Порськ
3. 9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур"
с.Стеблі
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 09:00-12:30
Бойлерна
вул. Г.Артемовського 15а, 13а,
вул. Арцеулова 3, 5,
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП. с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. КТП-240 10:00-17:00
с. Комарово
хутір Заріка
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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