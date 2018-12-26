Повідомили, коли і де прощатимуться із волинянином-атовцем





Чоловік служив на Сході у складі 14-ої бригади м. Володимир-Волинського, брав участь у бойових діях в період з 19.05.2014 року по 25.07.2014 року на території Луганської та Донецької областей, - інформує



Він воював під час першої хвилі мобілізації. 25.07.2014 року отримав вогнепальне поранення, яке стало причиною інвалідності.



Володимир народився у місті Ківерці 26 серпня 1987 року, до школи з батьками проживав у селі Човниця. По переїзді родини Данилюків у Ківерці навчався та закінчив Ківерцівську ЗОШ № 3. Йому було 32 роки. Без чоловіка і батька залишилися дружина і дві доньки.



Відспівування померлого відбудеться у Свято-Покровському соборі 14 листопада о 15 годині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 листопада помер атовець Володимир Данилюк , учасник бойових дій, ветеран. Похорон бійця відбудеться 14 листопада.Чоловік служив на Сході у складі 14-ої бригади м. Володимир-Волинського, брав участь у бойових діях в період з 19.05.2014 року по 25.07.2014 року на території Луганської та Донецької областей, - інформує Ківерцівська міська рада Він воював під час першої хвилі мобілізації. 25.07.2014 року отримав вогнепальне поранення, яке стало причиною інвалідності.Володимир народився у місті Ківерці 26 серпня 1987 року, до школи з батьками проживав у селі Човниця. По переїзді родини Данилюків у Ківерці навчався та закінчив Ківерцівську ЗОШ № 3. Йому було 32 роки. Без чоловіка і батька залишилися дружина і дві доньки.Відспівування померлого відбудеться у Свято-Покровському соборі 14 листопада о 15 годині.

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