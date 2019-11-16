Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів

Гурт «MOZGI» завітає до Луцька 16 листопада на «Sport Arena», що у Adrenalin City, зі своїм супершоу.Про це інформують організатори заходу.«Концерт, котрий подарує масу позитивних емоцій, вже цієї суботи – у Луцьку. Крім концерту, на відвідувачів чекає Lounge zone, фудкорт, бар, дискотека, розіграш призів від партнерів. Ведучий концерту – Андрій Попов, ді-джей - Dj Bolshoi», – повідомляють організатори події івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".Гурт «MOZGI» – український гурт танцювальної електронної музики. За самовизначенням гурту, їхня музика поєднує «західні біти із східними мотивами», а також електро-хауз із хіп-хопом. У вересні 2014 року було представлено дебютний кліп «Аябо». У серпні 2015 року гурт презентував свій дебютний альбом «Электрошаурма». Логотип гурту розроблений на основі емблеми лейблу «MOZGI Entertainment». Переможці M1 Music Awards : у 2016 та 2017 роках в номінації « Проект року ».Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency"Дата : 16.11.2019 о 20:00Місце : «Sport Arena» - «Adrenalin City» (вулиця Карбишева, 1, Луцьк, Волинська область)Детальніше про подіюКвитки:Фізично у місті Луцьку можна купити квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції : +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.