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Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів

Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів
Гурт «MOZGI» завітає до Луцька 16 листопада на «Sport Arena», що у Adrenalin City, зі своїм супершоу.

Про це інформують організатори заходу.

«Концерт, котрий подарує масу позитивних емоцій, вже цієї суботи – у Луцьку. Крім концерту, на відвідувачів чекає Lounge zone, фудкорт, бар, дискотека, розіграш призів від партнерів. Ведучий концерту – Андрій Попов, ді-джей - Dj Bolshoi», – повідомляють організатори події івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".

Довідка:

Гурт «MOZGI» – український гурт танцювальної електронної музики. За самовизначенням гурту, їхня музика поєднує «західні біти із східними мотивами», а також електро-хауз із хіп-хопом. У вересні 2014 року було представлено дебютний кліп «Аябо». У серпні 2015 року гурт презентував свій дебютний альбом «Электрошаурма». Логотип гурту розроблений на основі емблеми лейблу «MOZGI Entertainment». Переможці M1 Music Awards : у 2016 та 2017 роках в номінації « Проект року ».



Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency"

Дата : 16.11.2019 о 20:00
Місце : «Sport Arena» - «Adrenalin City» (вулиця Карбишева, 1, Луцьк, Волинська область)

Детальніше про подію ТУТ.

Квитки:

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/mozgi-2019-11-16
- https://lutsk.karabas.com/ua/mozgi-27/order/

Фізично у місті Луцьку можна купити квитки:

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції : +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.

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Теги: «MOZGI», концерт, Луцьк
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