Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів
Сьогодні, 14:43
Гурт «MOZGI» завітає до Луцька 16 листопада на «Sport Arena», що у Adrenalin City, зі своїм супершоу.
Про це інформують організатори заходу.
«Концерт, котрий подарує масу позитивних емоцій, вже цієї суботи – у Луцьку. Крім концерту, на відвідувачів чекає Lounge zone, фудкорт, бар, дискотека, розіграш призів від партнерів. Ведучий концерту – Андрій Попов, ді-джей - Dj Bolshoi», – повідомляють організатори події івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
Довідка:
Гурт «MOZGI» – український гурт танцювальної електронної музики. За самовизначенням гурту, їхня музика поєднує «західні біти із східними мотивами», а також електро-хауз із хіп-хопом. У вересні 2014 року було представлено дебютний кліп «Аябо». У серпні 2015 року гурт презентував свій дебютний альбом «Электрошаурма». Логотип гурту розроблений на основі емблеми лейблу «MOZGI Entertainment». Переможці M1 Music Awards : у 2016 та 2017 роках в номінації « Проект року ».
Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency"
Дата : 16.11.2019 о 20:00
Місце : «Sport Arena» - «Adrenalin City» (вулиця Карбишева, 1, Луцьк, Волинська область)
Детальніше про подію ТУТ.
Квитки:
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/mozgi-2019-11-16
- https://lutsk.karabas.com/ua/mozgi-27/order/
Фізично у місті Луцьку можна купити квитки:
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції : +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують організатори заходу.
«Концерт, котрий подарує масу позитивних емоцій, вже цієї суботи – у Луцьку. Крім концерту, на відвідувачів чекає Lounge zone, фудкорт, бар, дискотека, розіграш призів від партнерів. Ведучий концерту – Андрій Попов, ді-джей - Dj Bolshoi», – повідомляють організатори події івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
Довідка:
Гурт «MOZGI» – український гурт танцювальної електронної музики. За самовизначенням гурту, їхня музика поєднує «західні біти із східними мотивами», а також електро-хауз із хіп-хопом. У вересні 2014 року було представлено дебютний кліп «Аябо». У серпні 2015 року гурт презентував свій дебютний альбом «Электрошаурма». Логотип гурту розроблений на основі емблеми лейблу «MOZGI Entertainment». Переможці M1 Music Awards : у 2016 та 2017 роках в номінації « Проект року ».
Організатор події: Івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency"
Дата : 16.11.2019 о 20:00
Місце : «Sport Arena» - «Adrenalin City» (вулиця Карбишева, 1, Луцьк, Волинська область)
Детальніше про подію ТУТ.
Квитки:
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/mozgi-2019-11-16
- https://lutsk.karabas.com/ua/mozgi-27/order/
Фізично у місті Луцьку можна купити квитки:
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції : +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Концерт гурту «MOZGI» у Луцьку – вже за декілька днів
Сьогодні, 14:43
Повідомили, коли і де прощатимуться із волинянином-атовцем
Сьогодні, 14:38
Волинянин через «Нову пошту» замовляв наркотики
Сьогодні, 14:25