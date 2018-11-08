У луцькій лікарні з’явився новітній рентген-діагностичний комплекс
Сьогодні, 15:03
У КП “Луцька міська клінічна лікарня” 13 листопада презентували роботу нового рентгенологічного комплексу.
Це дистанційно керований діагностичний комплекс на 3 робочих місця, який дозволяє проводити рентгенівські дослідження не тільки в сфері екстреної медицини та травматології, але і в гастроентерології, пульмонології, урології, гінекології та інших, - інформує пресслужба Луцькради.
На придбання нового рентгенологічного обладнання для міської клінічної лікарні виділили 8 млн 395 тис. грн. Для встановлення цього комплексу провели капітальний ремонт приміщень згідно усіх вимог радіаційної безпеки загальною вартістю 1 млн 111 тис грн, додатково виділених із бюджету міста.
За словами головного лікаря КП “Луцька міська клінічна лікарня” Лариси Духневич, рентгенівський апарат, який донедавна використовувався у Луцькій міській клінічній лікарні, був виготовлений ще у 1977 році.
“Сьогодні завдяки сприянню міської влади ми отримали сучасний, новий, багатофункціональний рентген-апарат, аналогів якому немає на Волині, і навіть у сусідній Рівненщині”, - сказала вона.
Присутні мали можливість ознайомитися із роботою високоефективної універсальної рентгенівської системи. Як розповідають працівники відділення інтроскопії та функціональної діагностики, важливою перевагою є низька доза опромінення, адже замість рентгенівської плівки застосовують спеціальні детектори, які є більш чутливими і в той же час не мають недоліків рентгенівської плівки, висока якість зображення за рахунок більш досконалої конструкції детекторів, у порівнянні з плівкою, висока інформативність, можливість збільшення зображення, коригування контрастності та яскравості. Це дозволяє лікарю-рентгенологу виявити найменші ознаки порушення структури тканини пацієнта.
Відтепер є можливість зберігання інформації будь-який час і без втрати якості, як це було із плівковими знімками. Зображення зберігається на цифрових носіях, може передаватися на них чи через мережу інтернет в інші центри. Пацієнту рентгенограму можна видати на CD або роздрукувати на лазерному принтері сухого друку з надзвичайно високою якістю.
Проведення рентгенологічного обстеження пацієнтів буде проводитись всім мешканцям міста та області, що дозволить вчасно діагностувати захворювання та призначати відповідне лікування.
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Це дистанційно керований діагностичний комплекс на 3 робочих місця, який дозволяє проводити рентгенівські дослідження не тільки в сфері екстреної медицини та травматології, але і в гастроентерології, пульмонології, урології, гінекології та інших, - інформує пресслужба Луцькради.
На придбання нового рентгенологічного обладнання для міської клінічної лікарні виділили 8 млн 395 тис. грн. Для встановлення цього комплексу провели капітальний ремонт приміщень згідно усіх вимог радіаційної безпеки загальною вартістю 1 млн 111 тис грн, додатково виділених із бюджету міста.
За словами головного лікаря КП “Луцька міська клінічна лікарня” Лариси Духневич, рентгенівський апарат, який донедавна використовувався у Луцькій міській клінічній лікарні, був виготовлений ще у 1977 році.
“Сьогодні завдяки сприянню міської влади ми отримали сучасний, новий, багатофункціональний рентген-апарат, аналогів якому немає на Волині, і навіть у сусідній Рівненщині”, - сказала вона.
Присутні мали можливість ознайомитися із роботою високоефективної універсальної рентгенівської системи. Як розповідають працівники відділення інтроскопії та функціональної діагностики, важливою перевагою є низька доза опромінення, адже замість рентгенівської плівки застосовують спеціальні детектори, які є більш чутливими і в той же час не мають недоліків рентгенівської плівки, висока якість зображення за рахунок більш досконалої конструкції детекторів, у порівнянні з плівкою, висока інформативність, можливість збільшення зображення, коригування контрастності та яскравості. Це дозволяє лікарю-рентгенологу виявити найменші ознаки порушення структури тканини пацієнта.
Відтепер є можливість зберігання інформації будь-який час і без втрати якості, як це було із плівковими знімками. Зображення зберігається на цифрових носіях, може передаватися на них чи через мережу інтернет в інші центри. Пацієнту рентгенограму можна видати на CD або роздрукувати на лазерному принтері сухого друку з надзвичайно високою якістю.
Проведення рентгенологічного обстеження пацієнтів буде проводитись всім мешканцям міста та області, що дозволить вчасно діагностувати захворювання та призначати відповідне лікування.
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