Керівник центру «Спорт для всіх» у місті на Волині потребує негайної допомоги

Валентина Бортнічука.



Чоловік потребує заміни тазостегнового суглоба. Вартість операції – 5 380 доларів, пише "



Валентин Бортнічук розповів, що необхідна була операція на обидві ноги, за кошти які вдалося зібрати самостійно вистачило зробити тільки одну ногу. Через три місяці потрібно замінити другий суглоб, вартість операції 5 380 доларів, на жаль, вдруге зібрати таку суму сім’я чоловіка не в змозі.



Вихованці Валентина Бортнічука поширили у фейсбуці повідомлення про фінансову допомогу.



“Валентин Іванович потребує заміни тазобедренного суставу, який коштує дуже великих коштів. Давайте разом допоможемо йому швидше стати на ноги!”, – йдеться у дописі.



Валентин Іванович повідомив, що з допомогою небайдужих людей вдалося зібрати поки близько 11 000 гривень.



Усі, хто мають можливість і бажання допомогти, можуть перерахувати кошти на картку “ПриватБанку” – 5168 7427 0298 8399 Бортнічук Валентин Іванович.

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