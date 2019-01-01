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В Україні заборонили відомий сироп від кашлю

В Україні заборонили відомий сироп від кашлю
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії розчину від кашлю "Флавамед".

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу Флавамед, розчин від кашлю 15 мл/5 мл по 60 мл або 100 мл у флаконах № 1 з мірною ложкою, - повідомляє "24 канал".

Цей препарат виробляє компанія "Берлін-Хемі АГ" у Німеччині (реєстраційне посвідчення № UA/3591/01/01).

На Флавамед встановили постійну заборону через те, що деякі серії цього препарату не відповідали одному з зазначених показників – "Домішки Е".

Цей розчин є муколітичним засобом та застосовується для терапії при гострих і хронічних бронхопульмональних захворюваннях, пов’язаних з порушеннями бронхіальної секреції. Він активує секрецію рідини, полегшує виведення слизу та зменшує кашель.

Текст розпорядження про заборону Флавамеду в Україні:


В Україні заборонили відомий сироп від кашлю
В Україні заборонили відомий сироп від кашлю



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Теги: сироп від кашлю, заборона, Україна
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