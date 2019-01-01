На Волині 14 листопада прогнозують дощ та вітер





Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



У Луцьку буде хмарна погода з проясненнями. Йтиме невеликий дощ, вiтер – пiвденний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi буде 8-10º тепла, вдень 11-13º тепла.



"Область. Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 6-11º тепла, вдень 9-14º тепла", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у четвер, 14 листопада, синоптики прогнозують дощ та вітер.Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У Луцьку буде хмарна погода з проясненнями. Йтиме невеликий дощ, вiтер – пiвденний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi буде 8-10º тепла, вдень 11-13º тепла."Область. Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 6-11º тепла, вдень 9-14º тепла", - йдеться у повідомлені.

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