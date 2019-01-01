У гіпермаркеті «Там Там» – знижки*
Сьогодні, 15:47
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» пропонує своїм покупцям вигідні акції.
Про це інформує пресслужба закладу.
Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:
– капуста Білокачанна вагова – 4,90 грн/кг;
– філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг;
– засіб для миття посуду ТМ Fairy 500 мл – 18,90 грн/шт;
– комплект жіночий шапка+хомут – 179,90 грн/шт.
Термін дії акції з 13 до 17 листопада 2019, а кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба закладу.
Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:
– капуста Білокачанна вагова – 4,90 грн/кг;
– філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг;
– засіб для миття посуду ТМ Fairy 500 мл – 18,90 грн/шт;
– комплект жіночий шапка+хомут – 179,90 грн/шт.
Термін дії акції з 13 до 17 листопада 2019, а кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Нардепи схвалили закон про ринок землі в першому читанні
Сьогодні, 16:00
У гіпермаркеті «Там Там» – знижки*
Сьогодні, 15:47
В Україні заборонили відомий сироп від кашлю
Сьогодні, 15:30