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У гіпермаркеті «Там Там» – знижки*

У гіпермаркеті «Там Там» – знижки*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» пропонує своїм покупцям вигідні акції.

Про це інформує пресслужба закладу.

Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:

– капуста Білокачанна вагова – 4,90 грн/кг;
– філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг;
– засіб для миття посуду ТМ Fairy 500 мл – 18,90 грн/шт;
– комплект жіночий шапка+хомут – 179,90 грн/шт.

Термін дії акції з 13 до 17 листопада 2019, а кількість товару обмежена.

У гіпермаркеті «Там Там» – знижки*

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Теги: «Там Там Сімейні традиції», знижки
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