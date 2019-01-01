У гіпермаркеті «Там Там» – знижки*





Про це інформує пресслужба закладу.



Зокрема, пропонують придбати такі позиції за такими цінами:



– капуста Білокачанна вагова – 4,90 грн/кг;

– філе куряче охолоджене вагове – 84,90 грн/кг;

– засіб для миття посуду ТМ Fairy 500 мл – 18,90 грн/шт;

– комплект жіночий шапка+хомут – 179,90 грн/шт.



Термін дії акції з 13 до 17 листопада 2019, а кількість товару обмежена.





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