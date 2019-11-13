Нардепи схвалили закон про ринок землі в першому читанні





Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради 13 листопада підтримали 240 народних депутатів, - повідомляє



Нагадаємо, в Україні по різних областях відбувалися акції протесту «Ні розпродажу землі». Зокрема, на Волині 11 листопада фермери перекривали трасу в селі Кременець Рожищенського району. Така ж акція відбулась і в селі Верба, Володимир-Волинського району. До слова, депутати Луцької міської ради зверталися до президента України, уряду та парламенту з вимогою відкликати законопроект про продаж земель сільськогосподарського призначення, запустити його широке обговорення і до прийняття закону не допустити продаж земель.



Ініціатором законопроєкту № 2178-10 були нардепи "Слуги народу". Законопроєкт № 2178 подав Кабінет міністрів, проте нардепи зареєстрували 10 альтернативних проєктів закону. Комітет Ради рекомендував голосувати за законопроєкт "слуг народу".



Засідання 13 листопада почалося із затримкою, бо депутати від "Батьківщини" та "Опозиційної платформи – За життя" блокували президію та трибуну.



Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову довелося представляти урядовий проєкт закону під крики "Ганьба!" і в оточенні противників.



"Опозиційна платформа - За життя" пропонувала власний законопроект про продовження мораторію на продаж землі та всеукраїнський референдум.



Нардеп зі "Батьківщини" Іван Кириленко закликав спікера ВР Дмитра Разумкова відмовитися вести засідання і порівняв засідання 13 листопада із прийняттям диктаторських законів 16 січня 2014 року.



Разумков відповів, що закони 2014 року обмежували права громадян на противагу законів про ринок землі, які права громадян розширюють.



Проти ринку землі також виступала лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За її словами, у пропонованому законі не урегульовано питання про продаж землі українцям із подвійним громадянством.



Також Тимошенко бентежить дозволена межа продажу землі в одні руки – 200-210 тисяч гектарів. На думку політика, прийняття ринку землі, зробить Україну – "країною третього світу".



Нардеп від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький зачитав у Раді законопроєкт Тимошенко від 2008 року про скасування мораторію на продаж землі. Законопроєктом від 2008 року пропонувалося також продавати землю іноземцям та іноземним компаніям.



У відповідь Тишошенко, назвала нардепа представником "зарвавшогося олігарха" Кернел груп. Тимошенко сказала, що Заблоцький за гроші лобіює "чорні закони", а у 2008 році йшлося про продаж не сільськогосподарської землі.



"І ви, пане Заблоцький, представляючи тут олігархію аграрну, не будете в Україні робити політику, ви будете сидіти, за те, що ви зробили для України і за те, що ви брали з бюджету НДС, які ви не заплатили державі", - заявила Тимошенко.



Народний депутат Сергій Шахов заявив, що під час другої Світової війни "фашисти вивозили український чорнозем".



"Хто сьогодні буде відповідати перед майбутніми поколіннями за нашу землю, яка сьогодні є на першому місці в світі? Дві третини чорнозему, яку фашисти вивозили під час другої Світової війни. Хотіли розкрасти нашу землю. І наші діди, які проливали кров, не дали цього зробити", - стверджує Шахов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від "Слуги народу" щодо продажу сільськогосподарської землі.Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради 13 листопада підтримали 240 народних депутатів, - повідомляє "Українська правда". Нагадаємо, в Україні по різних областях відбувалися акції протесту «Ні розпродажу землі». Зокрема, на Волиніперекривали трасу в селі Кременець Рожищенського району. Така ж акція відбулась і в селі Верба, Володимир-Волинського району. До слова,до президента України, уряду та парламенту з вимогою відкликати законопроект про продаж земель сільськогосподарського призначення, запустити його широке обговорення і до прийняття закону не допустити продаж земель.Ініціатором законопроєкту № 2178-10 були нардепи "Слуги народу". Законопроєкт № 2178 подав Кабінет міністрів, проте нардепи зареєстрували 10 альтернативних проєктів закону. Комітет Ради рекомендував голосувати за законопроєкт "слуг народу".Засідання 13 листопада почалося із затримкою, бо депутати від "Батьківщини" та "Опозиційної платформи – За життя" блокували президію та трибуну.Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарствадовелося представляти урядовий проєкт закону під крики "Ганьба!" і в оточенні противників."Опозиційна платформа - За життя" пропонувала власний законопроект про продовження мораторію на продаж землі та всеукраїнський референдум.Нардеп зі "Батьківщини"закликав спікера ВРвідмовитися вести засідання і порівняв засідання 13 листопада із прийняттям диктаторських законів 16 січня 2014 року.Разумков відповів, що закони 2014 року обмежували права громадян на противагу законів про ринок землі, які права громадян розширюють.Проти ринку землі також виступала лідерка ВО "Батьківщина". За її словами, у пропонованому законі не урегульовано питання про продаж землі українцям із подвійним громадянством.Також Тимошенко бентежить дозволена межа продажу землі в одні руки – 200-210 тисяч гектарів. На думку політика, прийняття ринку землі, зробить Україну – "країною третього світу".Нардеп від "Слуги народу"зачитав у Раді законопроєкт Тимошенко від 2008 року про скасування мораторію на продаж землі. Законопроєктом від 2008 року пропонувалося також продавати землю іноземцям та іноземним компаніям.У відповідь Тишошенко, назвала нардепа представником "зарвавшогося олігарха" Кернел груп. Тимошенко сказала, що Заблоцький за гроші лобіює "чорні закони", а у 2008 році йшлося про продаж не сільськогосподарської землі."І ви, пане Заблоцький, представляючи тут олігархію аграрну, не будете в Україні робити політику, ви будете сидіти, за те, що ви зробили для України і за те, що ви брали з бюджету НДС, які ви не заплатили державі", - заявила Тимошенко.Народний депутатзаявив, що під час другої Світової війни "фашисти вивозили український чорнозем"."Хто сьогодні буде відповідати перед майбутніми поколіннями за нашу землю, яка сьогодні є на першому місці в світі? Дві третини чорнозему, яку фашисти вивозили під час другої Світової війни. Хотіли розкрасти нашу землю. І наші діди, які проливали кров, не дали цього зробити", - стверджує Шахов.

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