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18-річний хлопець з Луцького району втрапив на гачок квартирного афериста

18-річний хлопець з Луцького району втрапив на гачок квартирного афериста
Зловмисник під приводом здачі в оренду квартири ошукав жителя Луцького району.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

Повідомляють, що учора, 12 листопада, до поліції звернувся 18-річний житель Луцького району. Заявник повідомив, що напередодні невідома особа під приводом здачі в оренду квартири в обласному центрі, шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 4,5 тис. грн. Гроші хлопець перерахував на вказаний шахраєм рахунок.

Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього злочину 21-річного жителя Миколаївської області.

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.

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Теги: поліція, Волинь, шахрай, квартира
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