18-річний хлопець з Луцького району втрапив на гачок квартирного афериста

Зловмисник під приводом здачі в оренду квартири ошукав жителя Луцького району.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.Повідомляють, що учора, 12 листопада, до поліції звернувся 18-річний житель Луцького району. Заявник повідомив, що напередодні невідома особа під приводом здачі в оренду квартири в обласному центрі, шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 4,5 тис. грн. Гроші хлопець перерахував на вказаний шахраєм рахунок.Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього злочину 21-річного жителя Миколаївської області.Слідчі Луцького відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.