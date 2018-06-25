18-річний хлопець з Луцького району втрапив на гачок квартирного афериста
Сьогодні, 16:01
Зловмисник під приводом здачі в оренду квартири ошукав жителя Луцького району.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
Повідомляють, що учора, 12 листопада, до поліції звернувся 18-річний житель Луцького району. Заявник повідомив, що напередодні невідома особа під приводом здачі в оренду квартири в обласному центрі, шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 4,5 тис. грн. Гроші хлопець перерахував на вказаний шахраєм рахунок.
Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього злочину 21-річного жителя Миколаївської області.
Слідчі Луцького відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
Повідомляють, що учора, 12 листопада, до поліції звернувся 18-річний житель Луцького району. Заявник повідомив, що напередодні невідома особа під приводом здачі в оренду квартири в обласному центрі, шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 4,5 тис. грн. Гроші хлопець перерахував на вказаний шахраєм рахунок.
Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього злочину 21-річного жителя Миколаївської області.
Слідчі Луцького відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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